Sos Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Sucoğlu’nu Ziyaret Etti, Projeler Ve İhtiyaçlar İle İlgili Bilgi Aktardı

Lefkoşa, 18 Temmuz 19 : SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret ederek, projeler ve ihtiyaçlar ile ilgili bilgi aktardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sucuoğlu, bazı projelerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için adımlar atılacağını vurguladı.

SOS Çocuk Köyü Derneği Başkanı Buğra Akter, SOS Çocuk Köyü Derneği’nin 1991 yılından bu yana hükümet ile işbirliği içerisinde olduğunu anlattı.

Önceki dönemlerden yarım kalan projeler olduğunu belirten Akter, bu projeleri ve bazı ihtiyaçları aktarmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, SOS’in önemine işaret ederek, SOS’teki çocukların devletin koruması altında olduğunu ve bir protokol sonucunda SOS’te bakımları yapıldığını anlattı. Günümüzde her geçen gün bakıma muhtaç veya ihtiyaçlı çocuk ve gençlerin sayısının arttığını belirten Sucuoğlu, devletin bu konuda elinden geleni yaptığını vurguladı.

SOS’te her çocuğa asgari ücretin yüzde 75’i kadar katkı yapıldığını söyleyen Sucuoğlu, SOS’te 108 çocuk bulunduğunu ve devletin çocuklara toplamda 248 milyon TL katkı sağladığını kaydetti. Bakan Sucuoğlu, bu rakamın yeterli olmadığını ve önümüzdeki süreçte bunun yeniden değerlendirilerek, günümüz koşullarında düzenlenebileceğini söyledi. Çocukların, geleceğin gençleri olduğunu ve ileride ülkede görev alacaklarını belirten Sucuoğlu, eğitim ve bakımlarının kaliteli yapılması halinde ülkeye daha iyi hizmet veren vatandaşlar olarak ortaya çıkacaklarını söyledi.

Sucuoğlu, bazı projeler olduğunu ve bu projelerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için adımlar atılacağını vurguladı.

(SEL) FOTOĞRAFLI

