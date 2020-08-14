SOS Çocukköyü’nden medyaya çağrı...

“ÇOCUKLARI KONU ALAN HABERLERDE DİKKATLİ, SORUMLU VE ÖZENLİ DAVRANILMALI”

SOS Çocuk Köyü Derneği, medyanın çocukları konu alan haberlerde dikkatli, sorumlu ve özenli davranmanı istedi.

Bir gazetede çocuklarla ilgili yayınlanan haberi eleştiren SOS Çocukköyü Derneği “Haberin yapılışındaki eksiklikleri ve ihmali kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Tüm kesimler çocukları istismara, ilgisizliğe, sömürüye, şiddete ve ayırımcılığa karşı korumakla yükümlüdür” denilen açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

“Bahse konu olan haberde çocukların yaşları ve yaşadıkları yer açıkça yayınlanmış, bahse konu çocukların başına gelen istismar ayrıntıları ile topluma sunulmuştur. Bu çocuk odaklı habercilikte bulunan, ‘Hiçbir çocuğa zarar vermeyin; yargılayıcı, kültürel değerlere duyarsız, çocuğu tehlikeye atan veya küçük düşüren ya da çocuğun travmatik olaylara ilişkin acı ve üzüntüsünü tekrar canlandıracak soru, tavır ve yorumlardan kaçının’ ilkesine aykırı bir tutumdur. Bu haberin hemen yayından kaldırılması, haberin içeriğinin çocukların haklarını koruyacak ve daha da mağdur etmeyecek şekilde yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz.”