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Sos Çocukköyü’nden bayramda “Çocukların her günü bayram olsun” kampanyası

SOS Çocukköyü Derneği, Kurban Bayramı’nda “Çocukların Her Günü Bayram Olsun” sloganıyla destek kampanyası başlatıyor.

23 Haziran 2021 Çarşamba 13:00
Sos Çocukköyü’nden bayramda “Çocukların her günü bayram olsun” kampanyası
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Konuyla ilgili SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan açıklamada, 170 çocuğun bayram sabahına mutlu başlaması için düzenlenen kampanyaya SMS’le, online ve elden bağış yapılabilecek.
Bağış yapmak isteyenler faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye SMS göndererek tek seferde 35 TL’lik bağışta bulunulabiliyor. Dileyen birden fazla SMS de gönderebiliyor.
Bunun yanında https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış ve SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış da yapılabiliyor. Bağışçılar isterlerse, kurban ederi kadar bağışta bulunabiliyor. 

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Konuyla ilgili detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabilir. 
Banka bağışı şu banka hesaplarından yapılabilir: “Limasol Türk Kooperatif Bankası: 10-304-0001600318; Türk Bankası: 0005848733; Albank: 9010-18802673-351; K.T Kooperatif Merkez Bankası: 10-304-0000285258; CreditwestBank:15-304-0000000685; Garanti Bankası: 493-6294366”
 

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Son Güncelleme: 23.06.2021 13:59
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