SOS Çocukköyü Derneğinden çağrı: “Çocuklarımızın bayram sevincine ortak olun”

SOS Çocukköyü Derneği, Kurban Bayramı’nda çocuklar yararına bağışta bulunulması için halka çağrı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, ” Kurban Bayramı’nda yapacağınız bağışlarınızla aile bakımını kaybetmiş çocuklarımızın bayram sevincine ortak olabilirsiniz” denildi.

Bağışlar, Türk Bankası, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası, Albank veya Creditwest şubesine yapılabilecek. Operatörlerin faturalı hatlarından 4120’ye boş mesaj gönderilerek 30 TL tutarında bağışta bulunabilecek, soscocukkoyu.org adresini ziyaret ederek online ya da derneği ziyaret ederek elden bağışta bulunulabilecek.

Banka hesap numaraları şöyle:

“• Türk Bankası: TL 015848733, STG 7092674

• Limasol Türk Kooperatif Bankası: TL 600318, STG 700694

• Creditwest Bankası: TL 15304658

• Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası: TL 28525

. Albank: TL 9010-18802673-351.”