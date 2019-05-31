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SOS Çocukköyü Derneği ve Oero Ltd ortak sosyal sorumluluk projesi…

SOS Çocukköyü Derneği ve Oero Ltd ortak sosyal sorumluluk projesi…

31 Mayıs 2019 Cuma 12:40
SOS Çocukköyü Derneği ve Oero Ltd ortak sosyal sorumluluk projesi…

Oero Ltd’in SOS Çocukköyü Derneği’nin kurumsal destekçisi olduğu bildirildi. İmzalanan ortak anlayış metnine göre Oero Trading Ltd bünyesinde bulunan Alpro ürünlerinin satışından elde edilen gelirin bir bölümü SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak. 
SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla, projenin topluma duyurusu SOS Çocukköyü Derneği ve Oero Ltd yetkililerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında yapıldı.
Sosyal sorumluluk projesine SOS Çocukköyü Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ve Oero Trading Ltd adına Direktör Seda Özberkman imza koydu.
Basın toplantısında imzalanan ortak anlayış metni ile resmi olarak 1 Haziran’da proje başlayacak. 
İmzalanan ortak anlayış metnine göre Oero Trading Ltd bünyesinde bulunan Alpro ürünlerinin satışından elde edilen gelirin bir bölümü SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak. Proje, 1 Haziran – 31 Aralık  tarihleri arasında geçerli olacak. 

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Projeden elde edilecek gelir, çocukların sağlık giderlerini karşılamak için kullanılacak.
2019 yılı için SOS Çocukköyü Derneği tarafından bakım ve destek verilen çocukların sağlık giderlerine katkıda bulunacak olan Oero Trading Ltd. geçtiğimiz yıllarda da derneğe çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile destek olmuştu. 
Dernek yetkilileri Oero Trading Ltd’e, yapmış oldukları ve yapacakları katkılardan ötürü teşekkür etti. 
 


 

Son Güncelleme: 31.05.2019 15:47
Anahtar Kelimeler:
SOS Çocukköyü Derneği Ve Oero Ltd
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