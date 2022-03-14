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SOS Çocukköyü Derneği, Ukrayna için yardım kampanyası başlattı

AÇIKLANAN İHTİYAÇ LİSTESİNDEKİ ÜRÜNLERİ BAĞIŞLAMAK İSTEYENLER 28 MART’A KADAR SOS’İN LEFKOŞA SOS ÇOCUKKÖYÜ’NE, GİRNE’DE GİGEM’E İLETİLEBİLECEK

14 Mart 2022 Pazartesi 12:45
SOS Çocukköyü Derneği, Ukrayna için yardım kampanyası başlattı

KAMPANYADA TOPLANACAKLAR KUZEY KIBRIS TÜRK KIZILAYI ARACILIĞIYLA UKRAYNA’YA ULAŞTIRILACAK

SOS Çocukköyü Derneği, Ukrayna’daki savaşta evlerinden yurtlarından kopanlar, savaşın getirdiği yıkım ve ölümle karşı karşıya kalanlar için yardım kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 28 Mart’a kadar yapılacak bağışlar, Ukrayna’ya ulaştırılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na teslim edilecek.

Savaş bölgesinden edinilen bilgiler doğrultusunda belirlenen ihtiyaçların tamamlanması için yürütülen kampanya süresince SOS Çocukköyü Derneği Lefkoşa yerleşkesi ile Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM)’de 08.00-17.00 saatleri arasında bağışlar kabul edilecek. Toplanan bağışlar Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na teslim edilecek ve Ukrayna’ya ulaştırılması sağlanacak.

Kampanyaya, dileyen diğer tüm sivil toplum örgütlerinin de destek verebileceği duyuruldu. Bağış toplayabilecek sivil toplum örgütleri, kampanya süreci dahilinde, ihtiyaçlar doğrultusunda kabul edecekleri yardımları 24 Mart’a kadar SOS Çocukköyü Derneği’ne ileterek Ukrayna’ya gönderilmesine aracı olabilecek.

BAĞIŞ KABUL NOKTALARI

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Ukrayna’ya yardım kampanyası boyunca bağışlar aşağıdaki adreslere iletilebilecek.

SOS Çocukköyü Derneği - Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Hazar Sok./ Lefkoşa. Telefon: 0392 225 70 17 – 0548 830 04 59.

Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM)- Rauf Raif Denktaş Caddesi/Girne Telefon: 0392 815 07 68 – 0548 830 04 60

ACİL İHTİYAÇ LİSTESİ

Açıklamaya göre, Ukrayna’ya yapılacak yardımlarda acil ihtiyaç listesi şöyle:

“Battaniye, Polar, Bebek Battaniyesi/Tulumu, Bebek Maması, Çocuk Bezi, Kışlık Mont, Bot, Temizlik ve Hijyen Malzemeleri, Konserve Gıdalar, ilaç ve Tıbbi Malzemeler, Oksijenli su, Yara bandı, Voltaren 50/75/100 mg, Brufen 400/600/800 mg, Claritin, Nurofen cold and flu, Serum seti, Sonda, Omeprol, Claritin, Nurofen cold and flu, Theraflu tablets, Transmine, Dextran, Celatinol, Noradrenalin, Dopamine, Euphillin, Tabegyl, Prednisolonum, Corglycon, Stophantin k, Mesaton, Biokadin, Metformim.”

Açıklamada, malzemelerin yeni olması, gıda ve tıbbi ilaçların son tüketim tarihinin en az 6 ay ile 1 yıl arasında olması gerektiği uyarıları da yer aldı.

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Son Güncelleme: 15.03.2022 09:34
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