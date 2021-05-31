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Sos Çocukköyü Derneği: “Sağlıklı toplumlar sağlıklı yetişen çocuklarla gelişir”

SOS Çocukköyü Derneği, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalığın artması gerektiğini, milletlerin ortak görevinin çocukların iyi yetiştirilmesi olduğunu, bu konuda her zümrenin üzerine düşeni layıkıyla yapmasının önemini vurguladı. 

31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:00
Sos Çocukköyü Derneği: “Sağlıklı toplumlar sağlıklı yetişen çocuklarla gelişir”
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SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ve Ulusal Müdür Refika İnce, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımladıkları mesajda, çocuk haklarıyla ilgili farkındalığın yükseltilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu konudaki eksiklerin ve yasal çalışmaların bir an önce tamamlanması çağrısında bulundu.
Mesajda, “Ülkemizde çocuklar hakkında birçok bilinmez bulunuyor. Çocuk nüfusu tam olarak bilinmiyor. Bunun yanı sıra ihmal ve istismara uğrayan çocukların da sayıları bilinmiyor ve onlar için ülkemizde sürdürülebilir kapsayıcı bir sistem bulunmuyor” ifadeleri kullanıldı. 
Dernek mesajında, çocukların bakımı, eğitimi, desteklenmesi, haklarının savunulmasıyla ilgili toplumun her kesiminin koordineli çalışması ve düzenli sürdürülebilir bir sistem yaratılması gerektiği belirtildi. 
SOS Çocukköyü Derneği’nin, aile bakımını kaybetmiş çocuklara aile modelinde bakım vermek ve onları uzun vadede, aşamalı destek programlarıyla kendine güvenli, bağımsız bireyler olarak yetiştirmek amacıyla 30 yıldır ülkede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. 


AKTER: “ÇİM FİİLEN GÖREV YAPAN BİR YAPIYA KAVUŞMALI”
SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Akter, çocuk haklarıyla ilgili farkındalığın yükseltilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu konudaki eksiklerin ve yasal çalışmaların bir an önce tamamlanması çağrısında bulundu. 
Akter, tüm çocukların 1 Haziran Dünya Çocuklar Günü’nü kutlarken, toplum refahı için öncelikle çocuk hakları ve çocuk istismarına karşı ülkedeki yasal mevzuatın güncellenerek, birbiriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Akter, SOS Çocukköyü olarak bu konuda katkı koymaya ve göreve hazır olduklarına işaret etti. 
Uzun bir zamandır konuşulan ve yasal mevzuat çalışmaları halihazırda başlayan Çocuk İzlem Merkezi’nin (ÇİM) sadece kağıt üzerinde kalan bir çalışma değil, fiilen görev yapan bir yapıya kavuşmasının da son derece önemli olduğunu vurgulayan Akter, bu konuda bütün siyasilere çağrıda bulundu.


“SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ GÜÇLENDİRİLMELİ”
Akter, dezavantajlı ve istismara uğramış çocukların devlete bağlı tek adresi konumundaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, ekip olarak koşullarını zorlayarak son derece özveriyle çalışmasına rağmen, “yıllardır ihmal edilmesi nedeniyle son derece yetersiz kaldığını” söyledi. 
Dairenin mevcut koşullarının ivedilikle iyileştirilmesinin yine bütün siyasilerin temel sorumluluklarından biri olduğuna işaret eden Akter, “Sağlıklı bir toplumun temeli, sağlık ve refah içinde yetişmiş kuşaklardır” dedi. 

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Akter, bunun da ancak çocuk hakları için ülkede oluşturulacak bütünlüklü bir yapıyla mümkün olabileceğini belirtti.
Çocuk hakları konusunda toplumun farkındalığının artırılmasının önemine de işaret eden Akter, eğitim sistemi içinde çocukların kendi haklarıyla ilgili bilinçlendirilmesi için yerleştirilecek yeni unsurlarla daha sağlıklı kuşakların yetişmesine katkı sağlanabileceğinin de altını çizdi. 
Akter, bugün gelişmiş birçok ülkede uygulanan ve çocukların güvenliğini sağlayan ve suça bulaşmasının önüne geçen bir mekanizmanın ana unsurlarından biri olarak faaliyet gösteren çocuk polisi biriminin de ivedilikle ülkemizde de uygulanması gerektiğini belirtti. 


“İSTATİSTİKİ VERİ TABANI OLUŞTURULMALI”
Geleceğe yönelik daha sağlıklı çalışmalar yapılabilmesinin ana unsurlarından biri olan veri işlem konusunda da ülkede eksikler olduğunu söyleyen Akter, istatistiki verilerin toplanarak bir veri tabanı oluşturulması için yetkilileri göreve çağırdı.
“Her bireyin, kurum, kuruluş, devlet ve özel tüm sektörlerin odağına, çocuklarımızın her türlü ihmal ve istismardan uzak, fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde gelişmesini koyması gerektiğine samimiyetle inanıyoruz” diyen Akter, tüm çocukları sevgiyle kucakladıklarını ifade etti.


İNCE: “ÇOCUK ODAKLI POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇMELİYİZ”
Ulusal Müdür Refika İnce ise Dünya Çocuk Günü dolayısıyla şunları söyledi: 
“Tüm çocukların risklerden korunabildiği ve birlikte kardeşçe yetişebildiği bir dünyayı amaçlayarak çocuklara atfedilen bu günde dilerdik ki ülkemizde de dünyada da çocuklar ümit edilen bu standartlarda yaşayabilsinler. Ancak, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlarda ölen çocukları korumaktan insanlık olarak sınıfta kaldık. Bunun yanı sıra, ülkemize göz attığımızda çocukları koruyan sistemlerin ve hizmetlerin yetersiz olduğunu ve çocuk odaklı politikaların geliştirilmediğini biliyoruz. Bu özel günü fırsat bilerek, çocukları yalnızca özel günlerde düşünerek yapılan aktivitelerin, onların hayatlarında olumlu yönde kalıcı izler bırakmaya yeterli olmadığını hatırlatmak istiyoruz” 
İnce, başta devlet yetkilileri olmak üzere, tüm paydaşların ve halkın çocuk odaklı politikaları ve stratejileri geliştirmek için derhal harekete geçmesi gerektiğini söyleyerek, SOS Çocukköyü Derneği’nin olarak bu doğrultuda geliştirdiği projeler bulunduğunu belirtti. 
Bu projelerin hayata geçirilmesi için gayret sarf ettiklerine işaret eden İnce, “Dünya üzerindeki 135 ülkede bulunan SOS Çocukköyleri’nin söylemi ‘Her çocuk için sevgi dolu bir yuva’dır. Sevginin iyileştirici olduğunu biliyoruz. Çocuklar için çalışmalarımıza, çocuk haklarını anlatmaya ve savunmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 
 


 

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Son Güncelleme: 31.05.2021 15:12
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