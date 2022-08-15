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SOS Çocukköyü Derneği, Okul Hazırlıklarına Destek Amacıyla Kampanya Başlattı

15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:15
SOS Çocukköyü Derneği, Okul Hazırlıklarına Destek Amacıyla Kampanya Başlattı

SOS Çocukköyü Derneği, çatısı altında bakım ve destek verilen çocuklar ile gençlerin okul dönemi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kampanya başlattı.

SOS Çocukköyü Derneği'ndenyapılan yazılı açıklamada, “Çocuklara Eğitim Dünyaya İyilik” sloganıyla yürütülen kampanya sayesinde yeni akademik yıl öncesinde tamamlanması gereken eğitim hazırlıklarının yanı sıra okul ücretleri, cep harçlıkları ve kurs bedellerine katkı sağlanacağı duyuruldu.

Açıklamada, yeni eğitim yılı öncesinde çocukların ihtiyaçlarına destek olmak için bağış yapmak isteyenlere yönelik şu bilgiler paylaşıldı:

“SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye mesaj göndererek tek seferde 40 Türk Lirası bağışta bulunulabiliyor. Dileyen birden fazla SMS de gönderebiliyor.

Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor.

Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin, Lefkoşa Çocukköyü ve Girne Gençlik Evi yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından bilgi alınabiliyor.

Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabilir.

Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872

Garanti Bankası: TR520006200049300006294366

Türk Bankası: CT49121019010000000005848733

Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045

Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069

Albank: CT69152090100000018802673351”

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Son Güncelleme: 15.08.2022 13:29
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