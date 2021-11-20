banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başbakanlık “Kısa vadeli ekonomik eylem planı hazırlık toplantısı” düzenliyor
Ekonomide acil çözüm arayışı
Zam manyağı olduk!
Zam manyağı olduk!
Salih Miroğlu ve Özker Özgür anılacak
16 yıl geçti unutulmadılar
Özer Kanlı BRT’den de atıldı
Usulsüzlüğe son verildi
banner405

SOS Çocukköyü Derneği ile ARUCAD, çocuklar için iş birliğine gidiyor

20 Kasım 2021 Cumartesi 17:00
SOS Çocukköyü Derneği ile ARUCAD, çocuklar için iş birliğine gidiyor

SOS Çocukköyü Derneği ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) arasında genel iş birliği protokolü imzalandı. ARUCAD ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza töreninde protokole, SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter ile ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi imza koydu. Protokole göre, SOS Çocukköyü Derneği’nin farklı bölümleri ile ARUCAD’ın farklı departmanları arasında iki kurumun hedef ve prensipleri çerçevesinde iş birliği yapılacak.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ’NE ÖZEL ESER 

SOS Çocukköyü Derneği’nin girişimi ile ARUCAD akademisyenleri ve sanatçıları 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel bir eser hazırladı. Eserde, çocuk hakları “Hak Ediyorum Hak İstiyorum” sloganı ile hatırlatıldı. SOS Çocukköyü Derneği tarafından altı şehrin meydanlarına asılan eserde çocukların haklarına dikkat çekiliyor. Çocukların hep bir ağızdan haklarının bazılarını saydıkları animasyon video ise ARUCAD ve SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Animasyonu ve poster çalışmalarını, ARUCAD İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi ödüllü yönetmeni Arvin Medghalchi üretti.

banner341
Animasyon eserde animasyon karakterler olarak yaratılan çocuklar; “Korunma, barınma, beslenme, sağlık, eğitim, eşitlik... Bunlar benim hakkım. Hak Ediyorum Hak İstiyorum” diyor.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİ

Kurumlar arasındaki genel iş birliği üzerine hazırlanmış protokol imza töreninde konuşan SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter, derneğin uluslararası kuruluş amacının II. Dünya Savaşı sonrasında çocuk haklarının ve çocukların korunması olduğunu anımsatarak ülkemizde de çocuk haklarını temel alan faaliyetler geliştirdiklerini belirtti. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1989’da 20 Kasım günü imzalandığını, bu bağlamda dünyada her 20 Kasım’ın çocuk hakları günü olarak kabul edildiğini; sözleşmenin ülkemizde de 1996 yılında imzalandığını hatırlattı. Ne var ki bugüne gelindiğinde ülkemizde BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile mevcut yasaların uyumsuz olduğunu, bunların giderilmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Akter konuşmasında, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’ye, ARUCAD akademisyenlerine ve Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Kasım ayında yapılacak farkındalık çalışmalarında kullanılacak olan eserlerin yaratılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. İmzalanan protokol vesilesiyle SOS Çocukköyü Derneği’nin bakım, destek, eğitim programlarının ve savunuculuk çalışmalarının ARUCAD’ın altyapısı, donanımları, akademisyen kadrosu ve diğer uzman ekipleri tarafından desteklenmesinin kendileri için çok değerli bir katkı olduğunu ifade etti.

VEHBİ: “ÜNİVERSİTEMİZİN OLANAKLARINI ÇOCUKLARIN, DOLAYISIYLA DA GELECEĞİN EMRİNE SUNUYORUZ”

SOS Çocukköyü Derneği yetkililerini iş birliği dolayısıyla ARUCAD’da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, “Bugün asıl özne çocuklarımızdır. SOS Çocukköyü Derneği, kuruluşundan itibaren kutsal bir misyon üstlendi, Ada’nın gurur duyması gereken örgütlerden biri haline geldi. Tabii gurur duymak yetmez, icraat da önemlidir. Biliyorum ki birçok kurum ve kuruluş SOS Çocukköyü’ne destek vermeye çalışıyor ve Ada’daki duyarlılık artış gösteriyor. ARUCAD olarak, biz de buna bir katkı koyabilirsek bundan büyük memnuniyet duyarız. Bu protokolle Üniversitemizin imkânlarını, olanaklarını çocukların, dolayısıyla da geleceğin emrine sunuyoruz. Bu çerçevede yalnızca kağıt üzerinde değil icraatta da yapabileceğimiz katkının en iyisini yapmak isteriz. Bu iş birliğinin ilk üretimi olan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne özel yapılan bu ortak farkındalık çalışmasına katkı koyan ARUCAD Çalışanlarına, SOS Çocukköyü Yetkililerine, animasyonu ve yaratıcı poster çalışmalarını üreten çok değerli hocamız Arvin Medghalchi’ye ve çocuk haklarına dikkat çeken herkese ayrıca teşekkür etmek isterim. Yasal düzenlemelerdeki eksikliklerin giderilmesinde bu gibi farkındalık çalışmalarının ışık tutmasını ve tüm bunların çocuklara umut olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

banner360
Son Güncelleme: 20.11.2021 17:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne-Lefkoşa yolunda korkutan kaza!
Girne-Lefkoşa yolunda korkutan kaza!
Amcaoğlu: “Çocukların güven içerisinde yaşayacakları bir gelecek için çalışıyoruz”
Amcaoğlu: “Çocukların güven içerisinde yaşayacakları bir gelecek için çalışıyoruz”
Canaltay: “Bu adada yaşayan her çocuk bizlere emanet”
Canaltay: “Bu adada yaşayan her çocuk bizlere emanet”
Tatar'dan Rumlara itidal çağrısı
Tatar'dan Rumlara itidal çağrısı
Eğitim Beklemez İnisiyatifi: “Okullar çocuklarımız için en güvenli yerlerdir”
Eğitim Beklemez İnisiyatifi: “Okullar çocuklarımız için en güvenli yerlerdir”
Rüstem Kitabevi’nde “Taş, Kağı, Makas” karikatür sergisi
Rüstem Kitabevi’nde “Taş, Kağı, Makas” karikatür sergisi
GAÜ’nün KKTC’ye özel Yüksek Lisans ve Doktora kayıtları devam ediyor
GAÜ’nün KKTC’ye özel Yüksek Lisans ve Doktora kayıtları devam ediyor
DAÜ-SEN: “Tüm yükseköğrenim kurumlarında aşılama yaygın şekilde yapılmalıdır”
DAÜ-SEN: “Tüm yükseköğrenim kurumlarında aşılama yaygın şekilde yapılmalıdır”
Çavuşoğlu: “Çocuklarımızın sadece nasihate değil, şefkate de ihtiyacı vardır"
Çavuşoğlu: “Çocuklarımızın sadece nasihate değil, şefkate de ihtiyacı vardır"
Erhürman Gazimağusa bölgesinde ziyaretler gerçekleştirdi
Erhürman Gazimağusa bölgesinde ziyaretler gerçekleştirdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim