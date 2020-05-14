SOS Çocukköyü Derneği: “Haberlerde etiketleyici ve çocukları yargılayıcı dil kullanılması doğru değil”

SOS Çocukköyü Derneği, haberlerde etiketleyici ve çocukları yargılayıcı dil kullanılmasının doğru olmadığını vurgulayarak, “Herkes çocukları istismara, ilgisizliğe, sömürüye şiddete ve ayırımcılığa karşı korumakla yükümlüdür” açıklamasında bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 12 Mayıs’ta bazı internet gazetelerinde yayınlanan haberlerde 3 çocuğun mahremiyetine zarar verildiği belirtilerek, internetteki haberlerin tamamen silinmesi mümkün olmadığından bu haberin etkilerinin çocukların hayatını etkileyeceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Bir özel haber yapılacaksa, yaşı küçük çocukları alıkoymanın hukuki anlamdaki yaptırımlarından bahsedilebilir. Bunun KKTC yasalarında cezai sonuçları olan bir suç olduğunun bilinmesi, çocukların korunması ve bu tür suçların tekrarlanmaması için önemlidir. Yapılan haberde bu konulara değinilmemiş, 3 çocuğun özeli mağdur oldukları unutularak gözler önüne serilmiştir” denildi.

SOS Çocukköyü Derneği’nin açıklamada medya mensuplarına şu sözlerle hitap edildi:

“Herkes çocukları her türlü istismara, ilgisizliğe, sömürüye şiddete ve ayırımcılığa karşı korumakla yükümlüdür. Bizler her zaman medyayı önemli bir paydaş olarak gördük. Halka hızlı ve doğru haber sunmayla ilgili sorumluluğunuzun bilincindeyiz ve bunu takdir ediyoruz. Dileğimiz, haberleri hızlı servis etmeye çalışırken ‘Bu haberi en sorumlu şekilde nasıl yapabilirim?’ sorusunun muhabirleri, editörleri ve haber müdürlerini sürekli meşgul etmesidir.”