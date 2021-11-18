SOS Çocukköyü Derneği: Çocuk hakları konusunda bütünlüklü çalışmalar gerekiyor

SOS Çocukköyü Derneği çocuk haklarının korunması ve hak ihlallerinin azalması için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğunun olduğunu vurguladı.

SOS Çocukköyü Derneği tarafından yapılan açıklamada, Derneğin, çocuk hakları konusundaki çalışmalarını, 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni temel alarak yürüttüğü hatırlatıldı.

SOS Çocukköyü Derneği’nin, faaliyetlerine başladığı 1993 yılından bu yana, Aile Tipi Bakım Programı kapsamında, aile bakımını kaybeden çocuklara bakım sağladığı ve SOS Kreş ve Anaokulu ile faydalanıcılarına ve toplumdaki çocuklara okul öncesi eğitim verdiği bildirildi. Derneğin, Aile Güçlendirme Programı ile 2006 yılından beri ihmal ve istismar riski olan çocukların ailelerini güçlendirerek çocuk terkini önleme çalışmaları yürüttüğü kaydedildi.

2017 yılında faaliyete başlayan Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nde toplumun faydalanabileceği kapasite geliştirici aktiviteler ve eğitimler organize eden Derneğin, gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetlere katılımını teşvik ederek kaliteli zaman geçirmesine katkıda bulunduğu belirtildi. Derneğin ayrıca, Kuzey Kıbrıs’ta çocuk hakları konusunda farkındalığın artması, bu sayede hak ihlallerinin azalması ve bu çerçevede yapılacak tüm çalışmaların çocukların yüksek yararı gözetilerek ele alınması için savunuculuk çalışmaları yürüttüğü vurgulandı.

Dernekte aktif uygulamada olan Uluslararası SOS Çocuk Koruma Politikaları çerçevesinde çocukların ve gençlerin ihmal ve istismar konularında farkındalıklarının düzenli eğitimlerle geliştirildiği ve onlara temel hakları ile ilgili bilgi sağlandığı ifade edildi. Açıklamada, “Hakkının ihlal edildiğini düşünen her çocuk etkin çalışan şikayet mekanizması ile şikayetini dile getirebiliyor ve gerekli önlemlerin alınması için ilk adımı atabiliyor. Yalnızca çocukların değil, tüm çalışanların ve kuruma dışarıdan hizmet veren kişilerin de çocuk koruma politikaları konusunda kapasiteleri düzenli olarak geliştirilmeye çalışılıyor” denildi.

ŞÜPHELİ BİR ÇOCUK İHMALİ VEYA İSTİSMARI DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?

SOS Çocukköyü Derneği ayrıca çocuk ihmali veya istismarı olduğu düşünülen şüpheli bir durumla karşılaşıldığında neler yapılabileceği konusunda da bilgi verdi.

Herhangi bir çocuk ihmal ve istismarına şahit olan kişi, olası durum sadece bir şüphe olsa bile, hemen aşağıdaki kurumlara bilgi verilmesi gerekitğinin altı çizildi ve “unutmayalım ki erken müdahale vahim zararların oluşmasını engelleyebilir” denildi.

• ALO 183 hattı aranarak ihbarda bulunulabilinir.

• ALO 155 Polis hattı veya en yakın polis birimi aranarak şikâyette bulunulabilinir http://www.polis.gov.ct.tr/

• SOS Çocukköyü Derneği 225 70 17 veya 225 43 18 numaralu telefonlardan aranarak gerekli yönlendirmeler hakkında bilgi sahibi olunabilinir veya yardım istenebilinir.

• En yakın Sosyal Hizmetler ofisine başvurulabilinir – 611 22 22 / http://shd.gov.ct.tr