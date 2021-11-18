banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Dizdarlı KIB-TEK'i hatalı buldu
Dizdarlı KIB-TEK'i hatalı buldu
TCMB faizi yüzde 15'e indirdi!
TCMB faizi yüzde 15'e indirdi!
Bütçe görüşmeleri bugün tamamlanıyor
Bütçe görüşmelerinde son gün
Bundan sonrası Allah’a emanetiz!
Bundan sonrası Allah’a emanetiz!
banner404

SOS Çocukköyü Derneği: Çocuk hakları konusunda bütünlüklü çalışmalar gerekiyor

18 Kasım 2021 Perşembe 17:15
SOS Çocukköyü Derneği: Çocuk hakları konusunda bütünlüklü çalışmalar gerekiyor

SOS Çocukköyü Derneği çocuk haklarının korunması ve hak ihlallerinin azalması için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğunun olduğunu vurguladı. 

SOS Çocukköyü Derneği tarafından yapılan açıklamada, Derneğin, çocuk hakları konusundaki çalışmalarını, 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni temel alarak yürüttüğü hatırlatıldı.

SOS Çocukköyü Derneği’nin, faaliyetlerine başladığı 1993 yılından bu yana, Aile Tipi Bakım Programı kapsamında, aile bakımını kaybeden çocuklara bakım sağladığı ve SOS Kreş ve Anaokulu ile faydalanıcılarına ve toplumdaki çocuklara okul öncesi eğitim verdiği bildirildi. Derneğin, Aile Güçlendirme Programı ile 2006 yılından beri ihmal ve istismar riski olan çocukların ailelerini güçlendirerek çocuk terkini önleme çalışmaları yürüttüğü kaydedildi.

2017 yılında faaliyete başlayan Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nde toplumun faydalanabileceği kapasite geliştirici aktiviteler ve eğitimler organize eden Derneğin, gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetlere katılımını teşvik ederek kaliteli zaman geçirmesine katkıda bulunduğu belirtildi. Derneğin ayrıca, Kuzey Kıbrıs’ta çocuk hakları konusunda farkındalığın artması, bu sayede hak ihlallerinin azalması ve bu çerçevede yapılacak tüm çalışmaların çocukların yüksek yararı gözetilerek ele alınması için savunuculuk çalışmaları yürüttüğü vurgulandı.

Dernekte aktif uygulamada olan Uluslararası SOS Çocuk Koruma Politikaları çerçevesinde çocukların ve gençlerin ihmal ve istismar konularında farkındalıklarının düzenli eğitimlerle geliştirildiği ve onlara temel hakları ile ilgili bilgi sağlandığı ifade edildi.  Açıklamada, “Hakkının ihlal edildiğini düşünen her çocuk etkin çalışan şikayet mekanizması ile şikayetini dile getirebiliyor ve gerekli önlemlerin alınması için ilk adımı atabiliyor. Yalnızca çocukların değil, tüm çalışanların ve kuruma dışarıdan hizmet veren kişilerin de çocuk koruma politikaları konusunda kapasiteleri düzenli olarak geliştirilmeye çalışılıyor” denildi.

 ŞÜPHELİ BİR ÇOCUK İHMALİ VEYA İSTİSMARI DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?

banner341
SOS Çocukköyü Derneği ayrıca çocuk ihmali veya istismarı olduğu düşünülen şüpheli bir durumla karşılaşıldığında neler yapılabileceği konusunda da bilgi verdi.

Herhangi bir çocuk ihmal ve istismarına şahit olan kişi, olası durum sadece bir şüphe olsa bile, hemen aşağıdaki kurumlara bilgi verilmesi gerekitğinin altı çizildi ve “unutmayalım ki erken müdahale vahim zararların oluşmasını engelleyebilir” denildi.

•           ALO 183 hattı aranarak ihbarda bulunulabilinir.

•           ALO 155 Polis hattı veya en yakın polis birimi aranarak şikâyette bulunulabilinir http://www.polis.gov.ct.tr/

•           SOS Çocukköyü Derneği 225 70 17 veya 225 43 18 numaralu telefonlardan aranarak gerekli yönlendirmeler hakkında bilgi sahibi olunabilinir veya yardım istenebilinir.

•           En yakın Sosyal Hizmetler ofisine başvurulabilinir – 611 22 22 / http://shd.gov.ct.tr

banner360
Son Güncelleme: 18.11.2021 18:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaluda: “Yalan haberlere itibar etmeyin, mahkum edilmedim”
Çaluda: “Yalan haberlere itibar etmeyin, mahkum edilmedim”
Sadıkoğlu: “İskele Belediyesi’nin tedbirleri aralıksız sürüyor”
Sadıkoğlu: “İskele Belediyesi’nin tedbirleri aralıksız sürüyor”
Türkiye Merkez Bankası’nın faiz düşürmesinin ardından Dolar/TL 11’i, Sterlin/TL 15’i geçti
Türkiye Merkez Bankası’nın faiz düşürmesinin ardından Dolar/TL 11’i, Sterlin/TL 15’i geçti
Pandemi Hastanesi’nde bugün de yoğunluk yaşanıyor
Pandemi Hastanesi’nde bugün de yoğunluk yaşanıyor
Yeni Lapta Huzurevi Projesi için protokol
Yeni Lapta Huzurevi Projesi için protokol
Sipahi köyünde gençlik tesisi inşa ediliyor
Sipahi köyünde gençlik tesisi inşa ediliyor
Lefke İmar Planı konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı
Lefke İmar Planı konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı
Tatar Cumhuriyet Sohbeti'ne konuk oldu
Tatar Cumhuriyet Sohbeti'ne konuk oldu
Dizdarlı KIB-TEK'i hatalı buldu
Dizdarlı KIB-TEK'i hatalı buldu
Demokrat Parti (DP) Girne ilçesi Alsancak Örgütü kuruldu
Demokrat Parti (DP) Girne ilçesi Alsancak Örgütü kuruldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim