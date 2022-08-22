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SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı eğitimleri sürüyor

22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:15
SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı eğitimleri sürüyor

“Güçlü aileler güçlü toplum demektir”

“Bireyin kendini güçlü hissetmesi aileyi güçlendirir, ailenin güçlenmesi de toplumu güçlendirir” anlayışıyla faaliyetlerini yürüten Aile Güçlendirme Programı, aileleri destekleyici çalışmalarına devam ediyor.

SOS Çocukköyü Derneği’nden verilen bilgiye göre, Dernek çatısı altındaki Aile Güçlendirme Programı, 2006 yılından bu yana toplamda 259 aileye ve 741 çocuğa destek sağladı. Program dahilinde günümüz itibarıyla 26 aile ve 64 çocuk destek alıyor.

Aile Güçlendirme Programı tarafından desteklenen ailelere yönelik verilen ve iki ay süren “Güçlü Ebeveynler, Güçlü Çocuklar” eğitimi tamamlandı.

Eğitimler, Uzman Psikolojik Danışman Fatma Erkıvanç ve Sosyal Hizmet Uzmanı Buse Erzeybek tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde verildi.

Çeşitli drama ve rol oynama teknikleri ile uygulamalı sürdürülen eğitime, Aile Güçlendirme Programı tarafından desteklenen 13 aile bireyi ve 20’den fazla çocuk katıldı. Aileler eğitim sürecindeyken, çocuklar da uzmanlar tarafından verilen sosyal ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunan eğitici ve eğlendirici etkinliklerde zaman geçirdi.

-Halka açık eğitimler verilecek

2006 yılından bu yana toplumdaki biyolojik aile bakımını kaybetme riski taşıyan çocuklar ve ailelerine yönelik, alanında uzmanlarla önleyici çalışmalar yapan Aile Güçlendirme Programı önümüzdeki dönemlerde halka açık ücretsiz eğitimler vermeyi planlıyor.

Ailelere ve çocuklara yönelik içeriklerde hazırlanacak eğitimler hakkında detaylı bilgi SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

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Son Güncelleme: 22.08.2022 14:19
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