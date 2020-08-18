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SOS Çocuk Köyündeki 160 çocuk destek bekliyor…

18 Ağustos 2020 Salı 18:46
SOS Çocuk Köyündeki 160 çocuk destek bekliyor…
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ÇOCUKLARIN KIRTASİYE VE ÜNİFORMA İHTİYAÇLARI İÇİN 85 BİN 327 TL GEREKLİ

SOS Çocukköyü Derneği yeni “normal” dönemi biraz endişeyle biraz da heyecanla karşıladığını belirterek SOS Çocukköyü Derneği’nde yaşamını sürdüren ve risk altındaki 160 çocuğun yardım beklediğini bildirdi.

SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, çocukların kırtasiye ihtiyaçları ve üniformaları için 85 bin 327 TL’ye ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Eğitimin çocuklarımızın geleceğindeki öneminin farkında olan bir kurumu olarak, SOS Çocukköyü Derneği’nde bakım gören ve aile bakımını kaybetme riski olan çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarına ortak olun, 160 çocuğu birlikte mezun edelim.” ifadeleri yer aldı.

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Açıklamada, Ağustos ve Eylül ayı boyunca yapılacak her bağışın, çocukların okul üniformasına, kırtasiye ihtiyaçlarına dönüşeceği ve her çocuğun okula ilk gün heyecanıyla başlamasına ortak olunacağı kaydedildi.

BAĞIŞLAR İÇİN…

Bağışta bulunmak isteyenler, www.soscocukkoyu.org sayfasından online bağışta bulunabiliyor, ayrıca SOS Çocukköyü Banka hesap numaralarına yatırım yapabiliyor.

4120’ye SOS yazıp 25 TL tutarında bağışta bulunulabileceği gibi, Derneğe giderek elden bağı yapmak da mümkün.

Daha fazla bilgi için 225 70 17 numaralı telefondan Derneğe ulaşılabiliyor.

SOS Çocukköyü Derneği ülkede aile bakımını kaybetmiş çocuklara ve gençlere bakım veren, aile bakımını kaybetme riski ile karşı karşıya olan çocukları destekleyen ve toplumdaki tüm çocukların ve gençlerin gelişimine aktif katkı koymak adına çalışmalar yapan bir hayır kurumu.

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Son Güncelleme: 18.08.2020 18:58
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