banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici açıklamalara devam etmeli
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici...
banner376
Flaş Haber
Saner'den erken seçim tarihi!
Kapat

Sos Çocuk Köyü fitre bağışı kabul ediyor

 SOS Çocukköyü Derneği fitre bağışı kabul ettiğini açıkladı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 11:00
Sos Çocuk Köyü fitre bağışı kabul ediyor
banner337

Konuyla ilgili Dernekten yapılan yazılı açıklamada faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye SMS göndererek tek seferde 40 TL’lik fitre bağışında bulunulabileceği dile getirildi. İstenirse birden fazla SMS de gönderilebileceği ifade edilen açıklamada www.soscocukkoyu.org adresinden online bağış yapılabileceği belirtildi.

SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış da yapılabileceği kaydedilen açıklamada şu hesaplardan banka hesaplarına da yatırım yapılabileceği dile getirildi:

banner341
“Limasol Türk Kooperatif Bankası: 10-304-0001600318; Türk Bankası: 0005848733; Albank: 9010-18802673-351; K.T Kooperatif Merkez Bankası: 10-304-0000285258; CreditwestBank:15-304-0000000685; Garanti Bankası: 493-6294366”

“Geçirmiş olduğumuz bu zor günler bize hayatta nelerin önemli olduğunu hatırlattı; paylaşmak, birliktelik, sevmek ve sevdiklerimize iyi bakmak. Şimdi paylaşmanın, beraberliğin, sevmenin tam zamanı! Ramazan ayı boyunca fitre bağışlarınız sevgiye dönüşsün” denilen açıklamada SOS Çocukköyü Derneği’nin bakım ve destek verdiği 222 çocuğun sağlıklı ve sevgi dolu bir aile ortamında yaşaması için destek istendi.

Açıklamada konuyla ilgili detaylı bilginin 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabileceği kaydedildi.

banner360
Son Güncelleme: 14.04.2021 11:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner'den erken seçim tarihi!
Saner'den erken seçim tarihi!
Erhürman, Çiftçiler Birliği'ni kabul etti
Erhürman, Çiftçiler Birliği'ni kabul etti
2021 sezonu Enduro yarışı ile başlıyor
2021 sezonu Enduro yarışı ile başlıyor
Çakıcı Kıbrıs TV'ye konuştu
Çakıcı Kıbrıs TV'ye konuştu
İnternet Kafeler Platformu, Sağlık Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı
İnternet Kafeler Platformu, Sağlık Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı
Yakıt alımıyla ilgili dava 26 Nisan’a ertelendi
Yakıt alımıyla ilgili dava 26 Nisan’a ertelendi
UKÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü bağımlılık konusuna dikkat çekti
UKÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü bağımlılık konusuna dikkat çekti
İşte yeni akademik takvim!
İşte yeni akademik takvim!
Hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili duruşma ertelendi
Hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili duruşma ertelendi
Gazimağusa çöplüğü yanıyor
Gazimağusa çöplüğü yanıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim