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SOS Çocuk Köyü Derneği sevgililer günü için E-kartlar hazırladı

 

11 Şubat 2021 Perşembe 10:45
SOS Çocuk Köyü Derneği sevgililer günü için E-kartlar hazırladı
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“BU KARTLAR İLE ÇOCUKLARA YENİ BİR YAŞAM UMUDU VERİLEBİLİR”

SOS Çocuk Köyü Derneği, sevgililer gününe özel e-kartlar hazırladı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, sevgililer gününde hediye olarak sunulabilecek kartlar ile çocuklara yeni bir yaşam umudu verilebileceği belirtildi.

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Açıklamada,  çevre dostu olan SOS E-kartlarını satın alan kişinin e-mail olarak hesabına gönderileceği ve sevgili için anlamlı bir hediye olabileceği kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“SOS Çocuk Köyü Derneği’nde yaşam süren çocukların ve gençlerin yaşamlarına destekte bulunabilirsiniz. Desteğinizin umuda dönüştüğü sevgi dolu hediyeler için www.soscocukkoyu.org adresinde SOS Dükkan sayfasını ziyaret ederek kartlarımızdan alabilirsiniz”.

SOS Dükkan sayfasından Sevgililer Günü E-kartı dışında, Doğum Günü, Yıldönümü, Hoş Geldin Bebek temalı E-kartlar da bulunduğu ifade edilen açıklamada, ayrıntılı bilginin  0548 830 04 59 no’lu telefondan, derneğin sosyal medya hesaplarından ve [email protected] adresinden elde edilebileceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 11.02.2021 12:09
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