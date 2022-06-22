SOS Çocuk Derneği: “SOS Çocukköyleri 73 yıldır dünya üzerinde milyonlarca çocuk için çalışıyor”

SOS Çocukköyü Derneği, 23 Haziran SOS Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, Derneğin kuruluşundan bu yana, Uluslararası SOS Çocukköyleri şemsiyesi altında, toplumdan aldığı destek ve devletle iş birliği sayesinde, ülkede çocuklara ve gençlere bakım, destek ve eğitim hizmeti vermeye, önleyici çalışmalar yürütmeye ve çocuk hakları savunuculuğu yapmaya devam ettiği belirtildi.

-" SOS Çocukköyleri dünyanın en büyük sivil toplum organizasyonlarının başında geliyor"

SOS Çocukköyü Derneği tarafından 23 Haziran SOS Çocuk Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, SOS Çocukköyleri’nin bağımsız, kar amacı gütmeyen sosyal gelişim organizasyonlarından biri olarak 1949 yılından beri faaliyet olduğu ifade edilerek, dünyanın 138 ülke ve bölgesinde faaliyette gösteren, bir milyon 280 bin insana bakım, destek ve eğitim sağlayan SOS Çocukköylerinin dünyanın en büyük sivil toplum organizasyonlarının başında geldiği belirtildi.

Çocuklara aile modelinde alternatif bakım veren, önleyici çalışmalarıyla çocukların ailelerinden kopmalarını önleyen, çocuk hakları savunuculuğu yapan ve eğitim veren SOS Çocukköyleri, kurucusu Hermann Gmeiner'i doğum gününde anmak için her yıl 23 Haziran’ın, dünyanın dört bir yanında “SOS Günü” olarak kutlandığına işaret edilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

-"Dünya genelinde Aile Güçlendirme Programları dahilinde destek alanların yüzde 31 arttı”

“Amerika’da 22, Afrika’da 48, Avrupa’da 36, Asya ve Okyanusya’da 32 ülke ve bölgede bulunan 690 SOS Çocukköyleri’nde 68 bin çocuk ve genç yaşamını sürdürüyor. SOS Çocukköyleri risk altındaki ailelere, ‘Aile Güçlendirme Programları’ kapsamında, çocuklarından kopmamaları için sosyal destek, malzeme ve psikolojik destek sağlıyor. Dünya genelinde Aile Güçlendirme Programları dahilinde destek alan çocuk, genç ve yetişkin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 455.400'e yükseldi. SOS Çocukköyleri çocukların aileleri ile yaşaması mümkün olmadığında, çocuklara sevgi dolu ve destekleyici alternatif bakım sağlamak için devletlerle iş birliği yapıyor ve toplumdan aldığı desteklerle bulunduğu ülkelerde bakım, destek, eğitim ve savunuculuk alanlarında çalışmalar yürütüyor.”

-“Tüm çocuklar ve gençler için hiçbir ayrım gözetmeksizin iyi bir gelecek sağlamayı amaçlıyoruz”

Mesajda, KKTC’de 1991 yılında kurulan SOS Çocukköyü Derneği’nin ise Aile Tipi Bakım Programı’nda, çeşitli nedenlerle aile bakımını kaybeden çocuklara ve gençlere bakım, Aile Güçlendirme Programı’nda ise aile bakımını kaybetme riski olan çocukların ailelerini güçlendirerek çocuk terkini önlemeye çalıştığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“SOS Kreş ve Anaokulu ile hem kendi yararlanıcılarına hem de toplumdaki tüm çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti sunuyor. Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM) ile gençlerin istihdam edilebilirliğini güçlendirmenin yanı sıra, toplumun her kesimine sosyal, sportif, kültürel ve eğitsel aktiviteler düzenliyor. Tüm bu faaliyetlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne uygun olarak çocukların haklarını savunmak için toplulukları ve karar verici mercileri çocuk ve gençlerin hakları konusunda bilgilendirme çalışmaları yürüten SOS Çocukköyü Derneği, toplumda farkındalık yaratmayı, tüm çocuklar ve gençler için hiçbir ayrım gözetmeksizin iyi bir gelecek sağlamayı amaçlıyor. SOS Çocukköyü Derneği, tüm bu çalışmalarını yalnızca toplumdan aldığı destek ve devletle iş birliği sayesinde yürütebiliyor.