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Sorumsuzluğu koca ormanı yaktı!

15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:11
Sorumsuzluğu koca ormanı yaktı!

14.08.2022 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Yeşilırmak’ta, S.M.(E-50) ikametgahının karşısında bulunan kuru otlar ile kaplı alan içerisinde, gerekli önlem ve tedbirleri almaksızın spiral (izmirillo) makinesi ile kesim yaptığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye, Sivil Savunma ile Orman Dairesi Ekipleri, yangın söndürme helikopteri ve bölge halkının müdahalesi ile söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu maki bitki örtüsü ve kuru otlar yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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