Sorakın: “Şimdi büyük bir şemsiye altında toplanma zamanıdır“

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “Federal çözümü savunduk. Sosyal adaleti, eşitliği savunduk. İnsanlarımızın devlet kaynaklarına erişiminde eşitliği, adeleti getirdik. Hiç yılmadan mücadelemize devam ettik” dedi. 51 yıllık yolculuklarında çok şeyler öğrendiklerini kaydeden Sorakın, “Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, vefayı öğrendik. Zaman zaman ihanete de uğradık. Ama hiç bıkmadan, usanmadan temel ilkelerimiz çerçevesinde devam ettik” dedi.

Federal çözümü gerçekleştirene kadar yollarına devam edeceklerini ifade eden Sorakın, ülkemizde eşitliği, adaleti, insan haklarını, özgürlükleri, tesis edene kadar yolculuğa devam edeceklerini söyledi. Sorakın, “Başarabilmek için birlikte olmamız gerektiğini öğrendik. Eğer birlikte olamazsak hiçbir şeyi başaramayacağımızı da çok iyi biliyoruz” dedi. Sorakın, “Sevgili Ferhat Şensoy’un şu sözü aklımdan hiç çıkmıyor; ‘Dışarıda faşist bir yağmur yağıyor, şimdi büyük bir şemsiyenin altında toplanma zamanıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

OY KULLANMA İŞLEMİ SÜRÜYOR

Öte yandan, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 23 Ocak Erken Genel Seçimleri için düzenlediği Aday Adaylığı ve Sıralama Kurultayı’nda oy verme işlemi sürüyor. CTP Aday Adaylığı ve Sıralama Kurultayı’nda 12.30’da başlayan oy verme işlemi, 20.00’ye kadar devam edecek.