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Sorakın: “Hem Meclis içinde hem de Meclis dışında mücadele daha ileriye taşınmalı”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, demokrasinin ciddi anlamda darbe aldığını düşündüklerini belirterek,  Ünal Üstel’in başkanlığında kurulacak hükümeti meşru görmediklerini ifade etti.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:45
Sorakın: “Hem Meclis içinde hem de Meclis dışında mücadele daha ileriye taşınmalı”

CTP’den yapılan açıklamaay göre,  Genç TV’de soruları yanıtlayan  Erdoğan Sorakın, talep edilmesi durumunda Ünal Üstel’le görüşmeyeceklerini vurguladı.

 Hükümetlerin bozulma nedeninin müdahale olduğunu ileri süren  Sorakın, “Demokrasi yapılan müdahalelerle yerle bir oldu” dedi. Hükümetin CTP tarafından kurulup en kısa sürede halkın iradesine yeniden başvurulması gerekildiğini defalarca söylediklerini ifade eden Sorakın, bu yapının çalışmadığının altını çizdi.

“BİZ PARTİMİZİN İÇ İŞLERİNE VE YAPILACAK İŞLERE KARIŞILMASINA MÜSAADE ETMEYİZ”

23 Ocak’ta oluşan iradenin artık değiştiğine vurgu yapan Sorakın, olanların baş sorumlusunun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olduğunu iddia etti.

Sorakın, “Biz partimizin iç işlerine ve yapılacak işlere karışılmasına müsaade etmeyiz. Demokrasi yaşam biçimi olmalıdır. Başkası karışmak istediğinde dur diyebilmelisiniz” diye konuştu.

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Sorakın, halk olarak ülke demokrasisine sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti. CTP’nin,  ülkenin tüm kurumlarına değer verdiğini ifade eden Sorakın, ülkeyi barışa götürme, federasyonu kurma, demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin tesis edilmesi hedefiyle çalışan bir parti olduklarını kaydetti.

“BU AŞAMADA MECLİS’İ TERK ETMEK FAYDA GETİRMEZ”

Hem Meclis içinde hem de Meclis dışında mücadelenin önemine işaret eden Sorakın, “Dolayısıyla bu aşamada sine-i millet fayda sağlamaz” diye konuştu.

 Meclisi terk etmenin fayda getireceğini düşünmediğini kaydeden Sorakın, hem Meclis içinde hem de Meclis dışında toplumsal muhalefet başlatarak mücadelenin daha ileriye taşınması gerektiğinin altını çizdi.

Mevcut koşullarda halkı Meclis’te temsiliyetsiz bırakamayacaklarını vurgulayan Sorakın, karşılarında ‘her şeyi’ yapmaya hazır bir yapı olduğunu ve buna müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

 Sorakın, “Biz CTP olarak hem Meclis’te hem dışında bütün platformlarda, örgütlerle birlikte hareket etmenin daha doğru bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Elbette her şeyi değerlendireceğiz” diye ekledi.

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Son Güncelleme: 11.05.2022 17:15
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