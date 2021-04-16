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Sorakın'dan açıklama

Muhalefet, erken seçim tarihi için 29 Ağustos’u öngören yasa önerisini bugün Meclis’e sunuyor

16 Nisan 2021 Cuma 12:15
Sorakın'dan açıklama
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), erken seçim tarihi olarak 29 Ağustos’u öngören yasa önerisini bugün Cumhuriyet Meclisi’ne sunacak. 
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, erken seçime ilişkin yasa önerisinin bugün Cumhuriyet Meclis’ine sunulacağını söyledi. 
Hükümet ile muhalefetin erken seçim tarihi önerilerinin ivediliğinin pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi’nde görüşüleceğini dile getiren Sorakın, hükümetin önerisinin kabul edilmesinin, muhalefetin önerisinin ise reddedilmesinin öngörüldüğünü kaydetti. 
Sorakın, yasa önerilerinin görüşüleceği 6 kişilik komitede 3 iktidar, 3 de muhalefet milletvekilinin görev yapmasından dolayı tarih konusunda uzlaşı sağlanmadan önerilerin geçmesinin mümkün olmayacağını söyledi. 

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Hükümet ile muhalefetin, bir araya gelerek erken seçim tarihi üzerinde uzlaşmaları gerektiğini vurgulayan Sorakın, hükümet ile muhalefetin uzlaşma sorumluluğu bulunduğunu kaydetti. 
Başbakan Ersan Saner bir süre önce yaptığı açıklamada, erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasının öngörüldüğünü belirtmişti.

 

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Son Güncelleme: 16.04.2021 12:21
Anahtar Kelimeler:
Erken SeçimErdoğan Sorakın
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