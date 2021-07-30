banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kehanetim olsun
Kehanetim olsun
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
112'si yerel 139 pozitif vaka
112'si yerel 139 pozitif vaka
banner376

Sorakın: “CTP federal çözüm anlayışıyla mücadelesine devam edecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)  Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “çözümsüzlük çözümdür” tezinin, Kıbrıs Türk halkının yararına olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını belirterek, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum ve uluslararası hukukla buluşmasının ancak “federal çözümle” mümkün olacağını kaydetti.

30 Temmuz 2021 Cuma 17:00
Sorakın: “CTP federal çözüm anlayışıyla mücadelesine devam edecek”

Erdoğan Sorakın, “CTP bu anlayışla mücadelesine devam edecektir” dediği yazılı açıklamasında, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun katıldığı bir programda, sol partilere çağrı yaparak; “Biz sağ partiler 50 yıldır federasyon görüştük bir sonuç alınmadı, gelin bu kez de siz iki devletliliği görüşün birlik olalım” dediğini belirtti.

Sorakın, buna karşılık, “Siz 50 yıllıdır ayrılıkçı bir siyaset izleyerek federasyon görüşmelerini baltalıyorsunuz. Federasyonu görüşmüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu’na, “Siz sağ partiler olarak ne zaman federasyon görüştünüz?” diye soran Sorakın, şöyle devam etti:

“1998’de adadaki iki devlet arasında bir konfederasyon tesis edilmesini öneren Sayın Denktaş’la siz değil miydiniz? 12-13 Aralık 2002’de toplanan Kopenhag Zirvesi’nde şimdiki Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Annan Planı’nın zemin olarak kabul edilmesi için yapılan toplantıya, sergilediği ayak oyunları ile Kopenhag’da olmasına rağmen katılmayan, 10-11 Mart 2003’te Lahey Zirvesi’nde Sayın Denktaş’ın katılımıyla Annan Planı’nın referanduma sunulmasını reddeden, bu toplantı gerçekleşirken dönemin başbakanı ve eski UBP Genel Başkanı Sayın Eroğlu’nun muz bahçelerini gezdiğini bu halk asla unutmayacaktır.

banner341
Sergilediğiniz bu tavırlarla Kıbrıslı Türklerin geleceği ile oynayan siz değil miydiniz? 2004’te Annan Planı referandumunda hayır diyen siz değil miydiniz? Bunun yanı sıra çözümle ilgili ortaya atılan bütün çözüm planlarını reddeden siz değil miydiniz?

Kıbrıs Türk halkının dünyada itibar gördüğü, ekonomik ve sosyal olarak da geliştiği dönemlerin federal çözümü müzakere ettiği yıllar olduğunu çok çabuk unuttunuz.

Siz 50 yıldır ayrılıkçı ve taksimci bir siyaset izliyorsunuz. Bu siyasetle Kıbrıs Türk halkının ulaştığı nokta ortada. Ortaya koyduğunuz “iki devletli çözüm” yani “çözümsüzlük çözümdür” tezinin kabul edilmesi asla mümkün değildir. Sadece söylemden ibaret olan bu tezin altını dahi dolduramıyorsunuz. Bu tezi savunmaya devam etmeniz durumunda Kıbrıslı Türklerin dünyadan soyutlanacağını, yalnızlaşacağını, süreç içerisinde elde ettiği kazanımları dahi kaybetme riski ile karşılaşacağını bildiğiniz halde yanlışta ısrar ediyorsunuz. Size bir kez daha çağrı yapıyorum. Gelin bu yanlıştan vazgeçin!”

Erdoğan Sorakın, “Çözümsüzlük çözümdür” tezinin Kıbrıs Türk halkının yararına olmadığını ve olmayacağını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum ve uluslararası hukukla buluşmasının, kendi kültürü ve kimliğiyle, dünya halklarının içinde yer almasının ancak “federal çözümle” mümkün olacağını ve CTP’nin bu anlayışla mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

banner360
Son Güncelleme: 30.07.2021 17:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demokrat Parti 29 yaşında
Demokrat Parti 29 yaşında
Cumhurbaşkanı Tatar YÖKAK ve YÖDAK başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar YÖKAK ve YÖDAK başkanlarını kabul etti
Tatar’dan Erdoğan’a mesaj
Tatar’dan Erdoğan’a mesaj
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay evinden çalışıyor
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay evinden çalışıyor
Gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Süt ürünleri imalatçılarından önlem çağrısı
Süt ürünleri imalatçılarından önlem çağrısı
Hava sıcaklıkları 43 dereceye kadar yükselecek
Hava sıcaklıkları 43 dereceye kadar yükselecek
Tatar, Türkiye’deki yangınlarla ilgili mesaj yayımladı
Tatar, Türkiye’deki yangınlarla ilgili mesaj yayımladı
Karayolları Dairesi’nden duyuru
Karayolları Dairesi’nden duyuru
Gigem’in yaz programı belli oldu
Gigem’in yaz programı belli oldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim