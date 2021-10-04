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Soprano Burcu Uyar ve Tenor Ayhan Uştuk Konseri gerçekleştirilecek

19’uncu Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde Soprano Burcu Uyar ve Tenor Aydın Uştuk Konseri yarın akşam Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek.

04 Ekim 2021 Pazartesi 11:00
Soprano Burcu Uyar ve Tenor Ayhan Uştuk Konseri gerçekleştirilecek

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden verilen bilgiye göre, Bellapais Gardens ana sponsorluğunda saat 20.00’da başlayacak konserde, Soprano Uyar ve Tenor Uştuk, Ankara Devlet Operası sanatçısı Kıbrıslı Türk piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan’ın eşliğinde operalardan seçme aryalar, düetler ve Napoliten şarkılar sunacaklar.

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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin Turizm ve Çevre Bakanlığı işbirliği, Telsim ana sponsorluğu, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Major, Bell Tower ve Kösezade Turizm katkılarıyla 29 Ekim’ e kadar sürecek olan 19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali ve 9 Ekim’de piyanist Gülsin Onay’ın piyano resitali ile devam edecek.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyicinin alınacağı konserler için biletlerin (60 TL’den) Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve konser girişi veya çevrim içi olarak biletfest.com’dan alınabileceği belirtildi.    

    

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Son Güncelleme: 04.10.2021 11:29
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