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Sonüstün:“İğneden ipliğe zam yapmaktan vaz geçin”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)  Genel Sekreteri Salih Sonüstün, ülkede korkunç bir ekonomik yıkım yaşandığını ileri sürerek,  UBP-DP-YDP hükümetini, “iğneden ipliğe” zam yapmaktan vaz geçmeye çağırdı.

15 Mart 2022 Salı 14:15
Sonüstün:“İğneden ipliğe zam yapmaktan vaz geçin”

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, petrol fiyatlarındaki anormal artışlardan sonra, insanların arabalara binemez olduğunu dile getiren Sonüstün, fiyatların bir miktar düşmüş olmasına rağmen, indirim yapılmamasının insafsızlık olduğunu ileri sürdü.

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Maliyetlerin korkunç arttığı ve üretim yapmanın mümkün olmadığını belirten BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, ülkeyi yönetenlerin elleri kolları bağlı yaşananları seyrettiğini  ifade etti.

“TL kullanımına mahkum Kıbrıslı Türklerin kaderi kötü yönetilmek olamaz” diyen Sonüstün, emek yanlısı kesimlerin, kapitalizmin yarattığı krizlerin faturalarını ödemek yerine, güçlerini birleştirerek sömürü düzenine karşı mücadele etmekten başka çareleri olmadığını vurguladı.

Kapitalist emperyalist dünyanın insanlığın düşmanı olduğunu dile getiren Sonüstün, BKP’nin, üstüne düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 16.03.2022 09:48
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