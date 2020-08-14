Sonüstün’den Hükümete Ekonomik Ve Covid-19 Eleştirisi

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, UBP-HP hükümeti ülkeyi ekonomik krize ve Covid-19’a karşı savunmasız bırakmakla suçladı.

Sonüstün, yazılı açıklamasında özetle şunları kaydetti:



“Hükümetin söylemleri ve eylemleri ters. Toplumla alay edercesine sergiledikleri tavırlar, infiale yol açıyor. UBP-HP hükümeti son yaptıklarıyla ‘pinokyo hükümetine’ dönüştü. Özel uçakla ülkeye iş adamlarını sokarak skandallara neden olanlar, eski AKP milletvekili ve akrabalarının ülkeye PCR’sız girişini de onaylıyor. Bu kabul edilemez. Ülkeyi ekonomik krize ve Covid-19’a karşı savunmasız bırakanlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa gömülecek…”(RÇ/FEZ)