Sonüstün’den Hükümete Ekonomik Ve Covid-19 Eleştirisi

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, UBP-HP hükümeti ülkeyi ekonomik krize ve Covid-19’a karşı savunmasız bırakmakla suçladı.
Sonüstün, yazılı açıklamasında özetle şunları kaydetti:
(RÇ/FEZ)
Lefkoşa, 14 Ağustos 20 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, UBP-HP hükümeti ülkeyi ekonomik krize ve Covid-19’a karşı savunmasız bırakmakla suçladı.
Lefkoşa, 14 Ağustos 20 (.): Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, UBP-HP hükümeti ülkeyi ekonomik krize ve Covid-19’a karşı savunmasız bırakmakla suçladı.
Sonüstün, yazılı açıklamasında özetle şunları kaydetti: