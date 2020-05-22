Sonüstün: “Halkın yaşam kalitesi dibe vurdu”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, pandeminin ekonomik yansımalarının her gün büyüyerek geniş halk kitlelerini dibe doğru çektiğini belirtti.

Sonüstün yazılı açıklamasında, salgın ve onun getirdiği ekonomik bunalımın başta emekli ve küçük esnaf olmak üzere geniş halk kesimlerinin yasam kalitesinin dibe vurmasına neden olduğunu kaydetti.

Alınan ekonomik tedbirlerin “büyük sermaye kesiminin çıkarlarını korurken, sabit gelirlileri ve küçük esnafı açlığa ittiğini” savunan Salih Sonüstün, acil olarak atılması gereken adımlar olduğunu bildirdi.

Sonüstün, Kıbrıs sorununa acil çözüm bulunması için tüm katmanların zorlanması ve uluslararası denetime açık demokratik bir yapıya birleşik federal bir Kıbrıs zemininde ulaşılması için gereken adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

Nüfusun saklanmadan açıklanması, ekonominin nüfusa göre planlanıp programlandırılması ve stabil bir para birimi ile stabil bir ekonomiye ulaşılması gerektiğini kaydeden Sonüstün, hükümet edenlerin vergi adaletini sağlayarak büyük sermayeden vergi alması, tasarrufa en tepeden başlanması, “siyasi rant kapısı olan harcamalardan” vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Sonüstün, “kumara dayalı turizmden ve ticarete dayalı eğitimden vazgeçilip uluslararası kalitede gerçek eğitim ve turizmin yollarının bulunmasının” ve “Kuzey Kıbrıs adının, kara para aklanma ile kirletilmesinin” önüne geçilmesinin şart olduğunu ifade etti.