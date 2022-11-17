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Sonunculuğu başarı sayan başbakan !...

17 Kasım 2022 Perşembe 20:08
Sonunculuğu başarı sayan başbakan !...

Lapta Belediye Başkan adayı Fuat Namsoy, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve UBP Lapta Belediye Başkan Aday Adayı İbrahim Erbildim ortak basın açıklaması yaptılar.  

“Bizler Ulusal Birlik Partisi’ne uzun yıllar emek vermiş kişiler olarak hangi kararı alırlarsa alsınlar çıktığımız yoldan dönmeyeceğiz. Tabanımıza ve bölge halkımıza olan güvenimiz tamdır. Doğru ile yanlışı ayırt edemeyen bu zihniyetin karşısında dim dik duran ve şahsi ihtiraslar çerçevesinde, intikam hırsıyla yanan bu düşüncelere dur deyecek olan bir taban mevcuttur.  

Girdikleri hiçbir parti başkanlığı seçiminden başarıyla çıkamamış, hatta sonuncu gelmeyi başarı sayan bu zihniyetler kucaklarında piyango gibi buldukları bu görevlerde yaptıklarıyla tabanın haklılığını ortaya çıkarmışlardır. Yaşanan süreci kendi aramızda detaylıca değerlendirip nihai kararımızı kamuoyu ile tekrardan paylaşacağız.”  denilen yazılı açıklamanın tam metni şu şekildedir :  

Açıklamayı okumak için tıklayın

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Son Güncelleme: 17.11.2022 20:23
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