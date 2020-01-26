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Sönmezliler Ocağı: “Özgürlük meşalesinin yakıldığı gündür”

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, özgürlük meşalesinin 27-28 Ocak’ta Kıbrıs Türk gençliğinin İngiliz sömürge idaresine karşı gerçekleştirdiği eylemde yakıldığını belirtti.

Sönmezliler Ocağı: “Özgürlük meşalesinin yakıldığı gündür”

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, özgürlük meşalesinin 27-28 Ocak’ta Kıbrıs Türk gençliğinin İngiliz sömürge idaresine karşı gerçekleştirdiği eylemde yakıldığını belirtti.

26 Ocak 2020 Pazar 11:47
Sönmezliler Ocağı: “Özgürlük meşalesinin yakıldığı gündür”

27-28 Ocak Direnişi’nin yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda Esenyel, Kıbrıs Türk gençliğinin, 27-28 Ocak 1958 tarihlerinde İngiliz sömürge idaresine karşı gerçekleştirdiği eylemlerle özgürlük meşalesinin yakıldığını ve söz konusu tarihlerin bir dönüm noktası teşkil ettiğini ifade etti.

Esenyel, “Bir yandan Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etmek isteyen Rum yer altı tedhiş örgütü EOKA’nın, savunmasız Kıbrıs Türk halkına karşı giriştiği saldırılar, diğer yandan İngiliz sömürge idaresinin, Rumlara müsamahakâr davranması Türk halkını çileden çıkarmıştı” dedi. 

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Ada’nın Yunanistan’a bağlanmasına kesinlikle karşı çıkan Kıbrıs Türkünün, dünyaya sesini duyurabilmek adına harekete geçtiğini kaydeden Esenyel, “Başta liseli kız ve erkek öğrenciler olmak üzere; her kesimden halkın katıldığı eylemlerde, iki gün içinde yedi şehit verilmiş, Kıbrıs’ta bir de Türk varlığı bulunduğu gerçeği dünya kamuoyuna duyurulmuş ve Kıbrıslı Türklerin rızası olmadan bir uzlaşmaya varılamayacağı vurgulanmıştı. Gelinen aşamada bugün de Kıbrıs Türk halkı, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden yanadır ve bunum pazarlık konusu yapılamayacağını her platformda dile getirmektedir” dedi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri dikkate alarak, Türkiye’nin garantörlüğü ve Ada’daki Türk askeri varlığının daha fazla önem kazandığını ifade eden Erden Esenyel, geçmişte yaşanan acıların ve 27-28 Ocak 1958 direnişinin anlamının genç nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti.


   
 

Son Güncelleme: 26.01.2020 15:17
Anahtar Kelimeler:
27-28 Ocak DirenişiSönmezliler Ocağı
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