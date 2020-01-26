Sönmezliler Ocağı: “Özgürlük meşalesinin yakıldığı gündür”

27-28 Ocak Direnişi’nin yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda Esenyel, Kıbrıs Türk gençliğinin, 27-28 Ocak 1958 tarihlerinde İngiliz sömürge idaresine karşı gerçekleştirdiği eylemlerle özgürlük meşalesinin yakıldığını ve söz konusu tarihlerin bir dönüm noktası teşkil ettiğini ifade etti.
Esenyel, “Bir yandan Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etmek isteyen Rum yer altı tedhiş örgütü EOKA’nın, savunmasız Kıbrıs Türk halkına karşı giriştiği saldırılar, diğer yandan İngiliz sömürge idaresinin, Rumlara müsamahakâr davranması Türk halkını çileden çıkarmıştı” dedi.
Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri dikkate alarak, Türkiye’nin garantörlüğü ve Ada’daki Türk askeri varlığının daha fazla önem kazandığını ifade eden Erden Esenyel, geçmişte yaşanan acıların ve 27-28 Ocak 1958 direnişinin anlamının genç nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti.