banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis yine nisaba takıldı
Meclis nisaba takıldı
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
UBP PM Sucuoğlu'na erken seçim için yetki verdi
Sucuoğlu'na erken seçim için yetki
“Kabineyi duyunca şok olacaksınız!”
“Kabineyi duyunca şok olacaksınız!”
banner376

Sönmezliler Ocağı: “Kıbrıs Türkü Bülent Ecevit’i asla unutmayacaktır”

Sönmezliler Ocağı, Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleşmesinde önemli katkısı olan dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevitin 15’nci ölüm yıldönümünde taziye mesajı yayımladı.

04 Kasım 2021 Perşembe 17:00
Sönmezliler Ocağı: “Kıbrıs Türkü Bülent Ecevit’i asla unutmayacaktır”

Sönmezliler Ocağı As Başkanı Adnan Işıman tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs’ta  Rum ve Yunan mezaliminin başladığı  günlerden itibaren adada hüküm sürmekte olan ve her geçen gün büyüyerek  Kıbrıs Türkü  için adayı yaşanılamaz hale sokan Rum ve Yunan  işkencelerinin, ancak adaya garantör devlet  konumundaki  anavatan Türkiye’nin müdahalesiyle sona ulaşacağı  inancını  taşıyan Kıbrıs Türkü, nihayet  20 Temmuz 1974 sabahı bu inancının ve güveninin  boşuna olmadığını yaşayarak gördü.

banner341
15 Temmuz sabahı adanın  tamamen Yunanistan’a  ilhak edilmesini amaçlayan EOKA ve Cuntanın başlattığı  darbe karşısında anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti kayıtsız duramazdı.  Başbakan Bülent Ecevit hükümeti adaya çıkarma yapmaktan başka çare olmadığının  bilinciyle  20 Temmuz 1974 sabahı  Türk ordusu  Barış Harekatı’nı başlattı.

İşte Kıbrıs Türkünün yok olmanın eşiğinden kurtaran  harekatın kararını alan hükümetin Başbakanı büyük devlet adamı  Bülent Ecevit’i 15 yıl önce,  5 Kasım 2006 tarihinde kaybettik.

Türk siyasetinin Karaoğlan’ı değerli  insan Bülent Ecevit ve bugün hayatta olmayan, Kıbrıs’a  çıkarma kararına  katkı koyan diğer devlet büyüklerine Tanrıdan rahmet diler Sönmezler camiası olarak taziyelerimizi sunarız.”

banner360
Son Güncelleme: 04.11.2021 17:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP, 4 belediye başkan adayını daha belirledi
CTP, 4 belediye başkan adayını daha belirledi
Büsküvütçü hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı
Büsküvütçü hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı
Erhürman: Hukuksal ve ekonomik bir enkaz bırakıldı
Erhürman: Hukuksal ve ekonomik bir enkaz bırakıldı
Kıbrıs Sulak Alanlar Topluluğu Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti
Kıbrıs Sulak Alanlar Topluluğu Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti
3 sendika yarın öğleye kadar grev ve başbakanlık önünde eylem yapacak
3 sendika yarın öğleye kadar grev ve başbakanlık önünde eylem yapacak
Güngördü’ye “ Uluslararası Sanata Evet Ödülü”
Güngördü’ye “ Uluslararası Sanata Evet Ödülü”
Acil kan aranıyor!
Acil kan aranıyor!
Sosyal medyada avladığı hayvanları paylaşan kişiye yasal işlem
Sosyal medyada avladığı hayvanları paylaşan kişiye yasal işlem
Tatar, eski Vakıflar Genel Müdürü Derviş’le eşdeğer mal konusunu görüştü
Tatar, eski Vakıflar Genel Müdürü Derviş’le eşdeğer mal konusunu görüştü
El-Sen iş kazasında hayatını kaybeden üyesi Soykan’ı andı
El-Sen iş kazasında hayatını kaybeden üyesi Soykan’ı andı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim