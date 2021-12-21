Sönmezliler Ocağı “Kanlı Noel”in 58’nci yıl dönümünde mesaj yayınladı

Esenye yaptığı yazılı açıklamada, Rum terör örgütü EOKA’nın 21 Aralık 1963’te Kıbrıs Türklerini hedef alan hadiselerin başlamasıyla birlikte 103 Türk köyünün boşaltıldığını, 364 şehit verildiğini hatırlatarak, “Bir muharip dernek olarak dileğimiz adada bir daha öyle olayların yaşanmamasıdır” dedi.

On bir yıl süren işkencelerle dolu karanlık ve eza dolu yılların ardından 20 Temmuz 1974 Barış harekatlarıyla birlikte can ve mal güvenliğini kazanan Kıbrıs Türklerinin bunu adada var olan Türk ordusunun mevcudiyetine borçlu olduğunu dile getiren Esenyel, halen Rum uzlaşmazlığının devam ettiğine dikkat çekti ve Rumlarda 21 Aralık 1963 zihniyetinin devam etmekte olduğunu belirtti.

