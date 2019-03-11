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Sönmezliler Ocağı ile KKTC Karadeniz Kültür Derneği eski Başbakan Küçük için başsağlığı mesajı yayımladı

Sönmezliler Ocağı ile KKTC Karadeniz Kültür Derneği eski Başbakan Küçük için başsağlığı mesajı yayımladı

11 Mart 2019 Pazartesi 12:29
Sönmezliler Ocağı ile KKTC Karadeniz Kültür Derneği eski Başbakan Küçük için başsağlığı mesajı yayımladı

Sönmezliler Ocağı ile KKTC Karadeniz Kültür Derneği eski Başbakanı İrsen Küçük’ün vefatı neeniyle  başsağlığı mesajı yayımladı.

Sönmezliler Ocağı, Kıbrıs Türk siyasetine önemli izler bırakan eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün, Kıbrıs Türk halkına verdiği önemli hizmetlerin unutulmayacağını ve her zaman anılacağını ifade etti.

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel mesajında şunları kaydetti:

“İrsen Küçük  gençlik yıllarından itibaren toplumsal mücadelede, Erenköy Mücahidi olarak görev aldı ve üniversiteli arkadaşlarıyla birlikte vatan savunmasında yer aldı. 

Her şeyden önce İrsen Küçük iyi bir insandı. Özellikle mesleği gereği tarım alanında köylüyle iç içe olmak, onlara yol göstermek ve daha fazla üretmek açısından yol göstermesi, rehberlik yapması unutulamaz. O’nun insan sevgisi, mensubu olduğu topluma hizmet edebilmek, yararlı olabilmek için yanıp tutuşması, moral kaynağı olması unutulamaz. İnsanlara yaklaşımı ve sevgi dolu yüreğiyle gönülleri almasını bilen bir kişiliğe sahipti. 

Kendisine Allah’tan gani gani rahmet, başta yaslı ailesi olmak üzere; mücadele arkadaşları ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dileriz.”

KKTC KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ

Öteyandan KKTC Karadeniz Kültür Derneği de mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hafta sonu hakkın rahmetine kavuşan eski Başbakanlardan Kıbrıs Türk siyasetine damgasını vurmuş İrsen Küçük ’ün acısını yaşıyoruz. Tüm Kıbrıs Türk halkının başı sağolsun.
Tüm sevenlerine ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz.”


 

Son Güncelleme: 11.03.2019 15:44
Anahtar Kelimeler:
Irsen Küçük Taziyeler
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