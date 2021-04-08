Sönmezliler Ocağı: “Dr. Küçük’e hakareti lanetliyoruz”

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel yaptığı yazılı açıklamada, bu günlere Dr. Küçük’ün dilinden düşürmediği birlik ve beraberlik çağrılarına tam uyum sayesinde gelindiğine dikkat çekti.

Esenyel, “Asılsız mazeretler uydurarak, Dr. Fazıl Küçük’ü karalamaya çalışan, Kıbrıs Türkü’nün onurlu mücadelesinden bihaber, bu tür zavallılar, acınacak hallerine bakacaklarına, çamur atmakla ortalığı bulandıracaklarını sanıyorlarsa aldanıyorlar” dedi.

Bu kişilerin, Kıbrıs Türk halkının bir devlet sahibi olmasını ve Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler oluşturulmasını hazmedemeyenler olduğunu kaydeden Esenyel, “Nifak tohumları serperek, iki ülke arasındaki ilişkileri zedelemeyi asla başaramayacaklardır” ifadelerine yer verdi.



“Dr. Küçük’ün kararlı mücadelesi sonucu yobazlar ve sipariş üzerine gönderilen din bezirgânları bu ülkede tutunamamıştır” diyen Esenyel, Kıbrıs Türk halkının bu bakımdan da Dr. Küçük’e şükran borcu olduğunu ve bu tarihi gerçekleri hiç kimsenin silmeye muktedir olmadığını kaydetti.

