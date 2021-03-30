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Sönmezer: “Tek çare örgütlenmek”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Örgütlenme Sekreteri Orhan Sönmezer, ülkenin içinden geçmekte olduğu duruma dikkat çekerek, “Hem haklarımızı, hem kendimizi korumak için tek çare örgütlenmek” dedi.

30 Mart 2021 Salı 15:00
Sönmezer: “Tek çare örgütlenmek”
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HAKSEN’den yapılan açıklamaya göre Sönmezer, pandemi döneminde, çalışanların hem ekonomik haklarının hem de can güvenliklerinin korunmasının örgütlü olmaktan geçtiğinin bir kez daha görüldüğünü kaydederek, “Maalesef örgütsüz özel sektör emekçileri bu sürecin en büyük mağduru olurken, kamu çalışanlarının göz dikilen hakları örgütlü oldukları sayesinde korunabilmiştir. Bu bağlamda özel sektör emekçileri daha insani çalışma koşullarına ulaşmak için örgütlenmeli, kamu çalışanları ise aşlarına göz dikenlerin farkında olarak örgütlülüklerini artırmalıdır. Çünkü maalesef ki birileri, çalışanların sağlıklarını tehlikeye atarak, insanlık dışı düşük ücretlerle çalıştırmak için her krizi fırsata çevirmeye çalışmaktadır” dedi.
Sönmezer, ülkede özel sektör emekçileri dışında hemen hemen her kesimin bağlı olduğu sendika ve birlik aracılığıyla hakkını arayabilmesi ve sesini duyurabilmesi, örgütlü olmanın önemini ortaya koyduğunu söyledi. 

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Özel sektörde örgütlenmenin mümkün kılınabilmesi için girişimlerini sürdüreceklerini kaydeden Sönmezer, “HAKSEN’in hedefi, birilerinin hayal ettiği gibi kamudaki hakların budanarak özel sektör koşullarına geriletilmesi değil, özel sektördeki hakların ilerletilerek tüm çalışanların insanca koşullara sahip olmasıdır. Tüm bunların mümkün olması için tek çaremiz ise örgütlenmek, örgütlülüğümüzü artırmaktır” ifadelerini kullandı. 

 

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Son Güncelleme: 30.03.2021 15:06
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