Sönmezer: “Tek çare örgütlenmek”

HAKSEN’den yapılan açıklamaya göre Sönmezer, pandemi döneminde, çalışanların hem ekonomik haklarının hem de can güvenliklerinin korunmasının örgütlü olmaktan geçtiğinin bir kez daha görüldüğünü kaydederek, “Maalesef örgütsüz özel sektör emekçileri bu sürecin en büyük mağduru olurken, kamu çalışanlarının göz dikilen hakları örgütlü oldukları sayesinde korunabilmiştir. Bu bağlamda özel sektör emekçileri daha insani çalışma koşullarına ulaşmak için örgütlenmeli, kamu çalışanları ise aşlarına göz dikenlerin farkında olarak örgütlülüklerini artırmalıdır. Çünkü maalesef ki birileri, çalışanların sağlıklarını tehlikeye atarak, insanlık dışı düşük ücretlerle çalıştırmak için her krizi fırsata çevirmeye çalışmaktadır” dedi.

Sönmezer, ülkede özel sektör emekçileri dışında hemen hemen her kesimin bağlı olduğu sendika ve birlik aracılığıyla hakkını arayabilmesi ve sesini duyurabilmesi, örgütlü olmanın önemini ortaya koyduğunu söyledi.