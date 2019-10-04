banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103566
ALTIN
276.894
DOLAR
5.6962
STERLİN
7.0267
EURO
6.2530
Gazimağusa’da kanlı gece! 1 kişi bıçakla yaralandı
GAZİMAĞUSA’DA KANLI GECE!
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Çalıştığı marketten para çaldı
LEMAR'DA HIRSIZLIK!

Sondaj gerilimi...

Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına yeniden başlayan Yavuz gemisinin 'çalışmalarını derhal durdurması' çağrısı yaptı.

Sondaj gerilimi...

Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına yeniden başlayan Yavuz gemisinin 'çalışmalarını derhal durdurması' çağrısı yaptı.

04 Ekim 2019 Cuma 11:56
Sondaj gerilimi...

Rum yönetimi ayrıca Yavuz Sondaj gemisinde çalışanları, "Orada çalışanlar Kıbrıs'ın (Rum kesimi) yasalarını ve uluslararası hukuku ihlal ediyorlar. O yüzden de Avrupa'nın ve uluslararası hukukun sonuçlarına katlanacaklar" diyerek uluslararası tutuklama emri çıkarmakla tehdit etti. 

Kıbrıs'ta Karpaz bölgesi açıklarındaki sondaj çalışmalarını tamamladıktan sonra Mersin'e giden Yavuz sondaj gemisi önceki gün yeniden Doğu Akdeniz'e açıldı.

Yavuz sondaj gemisinin 7'nci parsel olarak bilinen bölgede demirlemesi Rumların tepkisini çekti.

banner317
TUTUKLAMA EMRİ TEHDİDİ

Rum yönetimi de, Türkiye'nin yasadışı bir adım attığını iddia edilen bir açıklama yayımladı. Yavuz sondaj gemisinde çalışanları 'uluslararası tutuklama kararı çıkarmakla' tehdit eden Rum yönetimi, "Türkiye'nin kıta sahanlığımız içerisindeki sondaj yapma niyetini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine aykırı olduğu öne sürülen açıklamada şunlar kaydedildi; 

"Türkiye, 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı göstermelidir. Türkiye'nin bu tutumu, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun çağrılarını hiçe saymadır. Bu adımlar, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarı tehlikeye atmaktan çekinmeyen, uluslararası meşruiyetten hızlı ve kesin bir şekilde uzaklaşmayı seçen Ankara'nın pervasızca kışkırtıcı davranışının teyididir. Türkiye, yasadışı faaliyetlerini derhal sona erdirmelidir. Tüm araştırma gemilerini geri çekmelidir." DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ-SEN basın açıklaması
DAÜ-SEN basın açıklaması
Gazimağusa’da kanlı gece! 1 kişi bıçakla yaralandı
Gazimağusa’da kanlı gece! 1 kişi bıçakla yaralandı
LTB, Haspolat ve Surlariçi bölgesinde ücretsiz İngilizce dersleri düzenledi
LTB, Haspolat ve Surlariçi bölgesinde ücretsiz İngilizce dersleri düzenledi
Akıncı, KKTC’ye gelen yelkencileri ağırladı
Akıncı, KKTC’ye gelen yelkencileri ağırladı
Başbakan Tatar, Özersay, Bakanlar Kurulu üyeleri ve milletvekilleri Lefke’deydi
Başbakan Tatar, Özersay, Bakanlar Kurulu üyeleri ve milletvekilleri Lefke’deydi
Eylea ve Lucentis isimli ilaçlar için sigortalıların İlaç Sağlık Kurulu’ndan rapor almaları gerekecek
Eylea ve Lucentis isimli ilaçlar için sigortalıların İlaç Sağlık Kurulu’ndan rapor almaları gerekecek
Elektrikte “kış tarifesi” 1 Kasım’dan itibaren başlıyor
Elektrikte “kış tarifesi” 1 Kasım’dan itibaren başlıyor
Bakanlar kurulu üyeleri ve milletvekilleri dün akşam Lefkelilerle bir araya geldi
Bakanlar kurulu üyeleri ve milletvekilleri dün akşam Lefkelilerle bir araya geldi
Döviz kurları
Döviz kurları
Üstel: “Anavatan Türkiye’nin stratejik ortağı, bizim için önemlidir”
Üstel: “Anavatan Türkiye’nin stratejik ortağı, bizim için önemlidir”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim