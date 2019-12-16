"Sondaj gemilerimizi göndererek dengeleri değiştirdik"

Çavuşoğlu, eskiden bunları oturur, konuşur, kınardık ve sismik araştırma gemisi gönderirdik ama şimdi sondaj gemilerimizi göndererek orada da dengeleri değiştirdik” dedi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs’ın, Türk dış politikasının her zaman önceliklerinden biri olduğunu ifade etti.

Kıbrıs’ta hep kalıcı bir barış, çözüm için çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, bu çabaları Rum tarafının kabul etmediğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Bundan sonra laf olsun diye bir müzakere olmasın, sonuç odaklı olsun ve neyi müzakere edeceğimize karar verdikten sonra biz bu adımları atalım. Müzakere çerçeve belgesini belirleyelim. Bu federasyon da olabilir, konfederasyon da olabilir, iki devletli çözüm de olabilir. Hiçbirini dışlamıyoruz, hiçbirini de ısrarla bastırmıyoruz. Ama özellikle de federasyon için müzakere edeceksek Kuzey Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği, tüm boyutlarıyla beraber, dönüşümlü başkanlık dahil, hepsinin müzakere çerçeve belgesine işlenmesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Hidrokarbon zenginliklerde KKTC ve Kıbrıs Türk halkının hakkı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Ben toplumumun hakkını korumak için adım atıyorum. Eskiden bunları oturur, konuşur, kınardık ve sismik araştırma gemisi gönderirdik ama şimdi sondaj gemilerimizi göndererek orada da dengeleri değiştirdik. Bundan sonra Kıbrıs Türk halkının hakkını korumak için kararlılığımızı devam ettireceğiz.” dedi.