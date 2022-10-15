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Sonbahar Ürünü Patates Ekimi Yapılan Arazilerin Beyan Süresi Pazartesi Doluyor

15 Ekim 2022 Cumartesi 09:45
Sonbahar Ürünü Patates Ekimi Yapılan Arazilerin Beyan Süresi Pazartesi Doluyor

Genel Tarım Sigortası Fonu, sonbahar ürünü patates ekimi yapılan arazilerin bildirim süresinin 17 Ekim Pazartesi dolacağını hatırlattı.

Yapılan açıklamaya göre, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ağustos ayında sonbahar patates ekimi yapılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na pazartesiye kadar beyan edilmesi gerekiyor.

Patates beyan başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebileceği kaydedilerek, başvuru formlarının Fon’da teslim alma fişi karşılığı alınacağı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 15.10.2022 11:16
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