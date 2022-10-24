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Sonbahar patates alanları için itiraz süresi uzatıldı

Genel Tarım Sigortası Fonu, sonbahar patates alanları için itiraz süresi uzatıldığını açıklayarak, itirazların bugünden Cuma gününe kadar üreticilerden itiraz kabul edileceği bildirildi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 14:49
Sonbahar patates alanları için itiraz süresi uzatıldı

Genel Tarım Sigortası Fonu, sonbahar patates alanları için itiraz süresi uzatıldığını duyurdu.

Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

“2022 sonbahar patates üretim döneminde Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilen sonbahar patates alanları için itiraz süresinde gerekli resmi belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler için son kez olmak üzere bugünden cumaya kadar (her iki tarih dahil) uzatıldı. Üreticiler, bu günlerde mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecek.”

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