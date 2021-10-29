banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vadili’de trafik kazası!
Vadili’de trafik kazası!
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Demokrat Parti'de deprem !
Demokrat Parti'de deprem !
UBP misyonunu tamamlıyor mu!
UBP misyonunu tamamlıyor mu!
banner376
Flaş Haber
Vadili’de trafik kazası!
Kapat

Sonay Adem anıldı

Eski bakanlardan ve milletvekillerinden, merhum Sonay Adem, üçüncü ölüm yıl dönümünde, Gazimağusa’daki mezarı başında anıldı.

29 Ekim 2021 Cuma 16:00
Sonay Adem anıldı

Eski bakanlardan ve milletvekillerinden, merhum Sonay Adem için düzenlenen anma törenine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, her iki partiden bazı yetkililerle, Sonay Adem’in ailesi ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde konuşan Sonay Adem’in kızı Nicel Masaroğulları , babasının yaşamı boyunca ilkelerine bağlı, özgürlük ve barış için mücadele eden biri olduğunu belirterek, ona olan özlemlerinin hiç bitmeyeceğini vurguladı.

Masaroğulları, babası Sonay Adem’in yurdu için mücadeleden asla vazgeçmeyen bir kişiliğe sahip olduğunu anımsattığı konuşmasında, mücadeleci, dürüst ve cesur insan olarak nitelendirdiği babasını özlem ve rahmetle andı.

banner341
Adem’in hayatını kaybetmeden önce Genel Sekreterliğini yaptığı Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler’in Genel Başkanı Mehmet Çakıcı konuşmasında, merhum Sonay Adem’in her şeyden önce iyi bir aile babası olduğuna vurgu yaparak, bunun yanında mert, cesur ve kararlı kişiliğiyle unutulmaz bir devlet adamı olduğunu kaydetti.

Çakıcı Sonay Adem’in bıraktığı mirasların örnek alınıp yaşatılması gerektiğini belirterek, onun yurdundan ve mücadeleden vazgeçmez yönünün sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, ülkenin hangi noktasına gitse hâlâ bir şekilde Sonay Adem’in adının anıldığını söyleyerek bunun gurur verici olduğunu dile getirdi ve Adem’i rahmetle andı.

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer ise “O’nu asla unutmayacağız” diyerek sevgi ve insanlık için yaşayan merhum Adem’i rahmet ve saygıyla andı.

banner360
Son Güncelleme: 29.10.2021 16:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı Alman ZDF televizyonuna konuştu: “Federasyon öldü”
Arıklı Alman ZDF televizyonuna konuştu: “Federasyon öldü”
UBP 22. Olağan Kurultayı yarın ve Pazar günü yapılıyor
UBP 22. Olağan Kurultayı yarın ve Pazar günü yapılıyor
Elektrikte kış tarifesi 1 Kasım’da başlıyor
Elektrikte kış tarifesi 1 Kasım’da başlıyor
GAÜ Kurucu Rektörü’nden 29 Ekim mesajı
GAÜ Kurucu Rektörü’nden 29 Ekim mesajı
Sucuoğlu'ndan Taçoy'a eleştiri
Sucuoğlu'ndan Taçoy'a eleştiri
Sezen’den Kızılay Haftası mesajı
Sezen’den Kızılay Haftası mesajı
“Dünden bugüne seçim birliktelikleri” konulu etkinlik düzenlendi
“Dünden bugüne seçim birliktelikleri” konulu etkinlik düzenlendi
Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Kuruluş Yıldönümü Güzelyurt’ta kutlandı
Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Kuruluş Yıldönümü Güzelyurt’ta kutlandı
İŞAD Başkanı Mamülcü seçim sisteminin değiştirilmesi çağrısında bulundu
İŞAD Başkanı Mamülcü seçim sisteminin değiştirilmesi çağrısında bulundu
Canaltay: “İhalenin tamamlanması için her şey hazır”
Canaltay: “İhalenin tamamlanması için her şey hazır”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim