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Son Bir Haftada Trafikte Yaklaşık 9 Bin Araç Sürücüsü Kontrol Edildi

Lefkoşa, 9 Mart 20(TAK): Geçen Hafta, (02 - 08 Mart 2020 tarihleri arasında), polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 8875 araç sürücüsü kontrol edildi.

Son Bir Haftada Trafikte Yaklaşık 9 Bin Araç Sürücüsü Kontrol Edildi

Lefkoşa, 9 Mart 20(TAK): Geçen Hafta, (02 - 08 Mart 2020 tarihleri arasında), polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 8875 araç sürücüsü kontrol edildi.

09 Mart 2020 Pazartesi 09:39
Son Bir Haftada Trafikte Yaklaşık 9 Bin Araç Sürücüsü Kontrol Edildi
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Lefkoşa, 9 Mart 20(TAK): Geçen Hafta, (02 - 08 Mart 2020 tarihleri arasında), polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 8875 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kontrol edilen araç sürücülerinin 1351’i ile ilgili ileri işlem yapıldı.

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425 HIZ LİMİTİNİ AŞMA CEZASI

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 425’i süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 30’u dikkatsiz sürüş yapmak, 112’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 25’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 17’si alkollü araç kullanmak, 211’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 150’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 26’sı muayenesiz araç kullanmak, 41’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 18’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 22’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 263’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.  

(FG)


 

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