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Son Bir Haftada 72 Trafik Kazası: 1 Ölü, 23 Yaralı

Lefkoşa, 24 Haziran 19 (.): KKTC’de son bir haftada meydana gelen toplam 72 trafik kazasında, 1 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Son Bir Haftada 72 Trafik Kazası: 1 Ölü, 23 Yaralı

Lefkoşa, 24 Haziran 19 (.): KKTC’de son bir haftada meydana gelen toplam 72 trafik kazasında, 1 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:45
Son Bir Haftada 72 Trafik Kazası: 1 Ölü, 23 Yaralı

Lefkoşa, 24 Haziran 19 (.): KKTC’de son bir haftada meydana gelen toplam 72 trafik kazasında, 1 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

17 - 23 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisindeki bu kazaların  sebepleri, Polis Basın Bülteni’nde; süratli araç kullanmak (20), kavşakta durmamak (16), yakın takip (10), dikkatsiz sürüş yapmak (12) ve diğer etkenler (14) olarak açıklanırken, toplam hasar miktarı 451.000.00 TL olarak verildi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: 25, Gazimağusa:12, Girne: 25, Güzelyurt:4, İskele:6

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TRAFİK KONTROLLERİ… 736 TRAFİK SUÇU

Öte yandan aynı devrede, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 8015 araç sürücüsünden 736’sının suçlu bulunarak haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 152’si süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 23’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 87’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 13’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 21’i alkollü araç kullanmak, 112’si seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 40’ı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 39’u trafik ışıklarına uymamak, 18’i muayenesiz araç kullanmak, 29’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 13’ü "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 177’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.

(ÖK) 

    

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