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"Son yolculuk" operasyonunda tutukluluk!

30 Aralık 2022 Cuma 14:56
"Son yolculuk" operasyonunda tutukluluk!

 Narkotik polisinin gerçekleştirmiş olduğu başarılı “Son yolculuk” operasyonu neticesinde ele geçirilen 9 kilo Hintkeneviri ile ilgili yakalanan Aikaterini Katsafadou’nun aleyhindeki karar açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Vedia Berkut Barkın açıkladı. Vedia Berkut Barkın,
sanığın yakalandığı uyuşturucu maddenin en az zararlı uyuşturucu türü olan Hintkeneviri türü oluşunu sanığın lehine değerlendirdiklerini belirtti. Barkın, sanığın 9 kilo uyuşturucuyu tasarruf ve ithal etmesini aleyhine değerlendirdiklerinin altını çizdi. Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, kamu yararı gereği sanığa oybirliği ile 9 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.
Dava Konusu olay nasıl olmuştu
05.05.2022 tarihinde saat 15:10'de Ercan Devlet Havalimanından K.K.T.C'ye giriş yapan sanık Aikaterini Katsafadou'nun (k-38) valizi içerisinde 9 paket halinde şeffaf naylon içerisinde 9 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunmuştu. Sanık, 04.05.2022 tarihinde Yunanistan'da uyuşturucu
işleriyle uğraştığını bildiği Makis isimli şahsın yönlendirmesi ile tanımadığı bir bayan şahıs ile görüşüp KKTC'ne gelmek için biletleri, KKTC'de kalacağı otele ait giriş belgelerini ve yolda ihtiyaçlarını karşılamak için 450 Euro para aldığı öğrenilmişti. (Kamalı Haber) 

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