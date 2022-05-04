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Son yolculuğuna uğurlandı

FİKRET İÇİN HASTANEDE DE TÖREN DÜZENLENDİ

04 Mayıs 2022 Çarşamba 15:30
Son yolculuğuna uğurlandı

TATAR: “HERKESİN SEVDİĞİ BİR İNSANDI. KIBRIS TÜRK HALKINA VERDİĞİ HİZMETLER UNUTULMAYACAK”

PİLLİ: “ÖZVERİSİ YENİ YETİŞEN KIBRISLI TÜRK HEKİMLERE DE ÖRNEK OLDU” 

KIZLARI: “YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR İNSAN…”

REFİK: “MESLEĞİNİ ALİ BEY KADAR SEVEN BİR BAŞKA DOKTOR DAHA GÖRMEDİM”

ÖZYILKAN: “SON DAKİKAYA KADAR MESLEĞİNİ YAPAN, BİZE ÖRNEK OLAN BİR AĞABEYİMİZDİ”

Kıbrıslı Türklerin ilk Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ali Niyazi Fikret, son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybettiği 93 yaşına kadar mesleğini yapan Dr. Fikret, İsmail Safa Camii’nde bugün kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.
60 yılı aşkın süre hekimlik yapan Dr. Ali Niyazi Fikret için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi.
Törene, Dr. Ali Niyazi Fikret’in ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, CTP milletvekilleri Sıla Usar İncirli ile Filiz Besim, meslektaşları, sağlık çalışanları ve sevenleri katıldı.
Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dr. Ali Niyazi Fikret’in kızları Meliha Fikret Kaymak ile Selda Fikret Paşa, KBB uzmanı Dr. Hulusi Refik ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan konuşma yaptı.
TATAR: “HERKESİN SEVDİĞİ BİR İNSANDI. KIBRIS TÜRK HALKINA VERDİĞİ HİZMETLER UNUTULMAYACAK”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Ali Niyazi Fikret’in bir yıl önce kaybettiği babası Rüstem Tatar’ın en yakın dostu, kendisinin de doktoru olduğunu kaydederek, “Herkesin sevdiği bir insandı. Kıbrıs Türk halkına verdiği hizmetler unutulmayacak” dedi.
Dr. Ali Niyazi Fikret’in adadın her yerinden hastası olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Hastalarla nasıl iletişim kuracağını bilen bir doktordu. Bu işin üstadıydı…Değerli bir büyüğümüzdü” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Tatar, “Ali Bey, beni de bademcik ameliyatı yaptı. İlgi ve alakasıyla bana güven verdi, ameliyata korkusuz şekilde girdim…” diyerek anısını paylaştı.
PİLLİ: “ÖZVERİSİ YENİ YETİŞEN KIBRISLI TÜRK HEKİMLERE DE ÖRNEK OLDU” 
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dr. Ali Niyazi Fikret’in gece gündüz demeden adanın her yanından gelen hastalara hizmet verdiğini kaydederek, “Dr. Ali’nin özverisi yeni yetişen Kıbrıslı Türk hekimlere de örnek oldu” dedi. 
Dr. Ali Niyazi Fikret’in emekli olduktan sonra da mesleğini aynı özveriyle sürdürdüğünü vurgulayan Pilli, “Bu hizmetleri daima hatırlanacak, unutulmayacak…” şeklinde konuştu.
KIZLARI DR. ALİ’Yİ ANLATTI: “YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR İNSAN…”

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Dr. Ali Niyazi Fikret’in kızları Meliha Fikret Kaymak ve Selda Fikret Paşa babalarını anlattı. 
“Hastane babamın eviydi. Hastaneyi, hastalarını her zaman çok sevdi” diyen Meliha Fikret Kaymak, 1 Nisan’da doğan babasının şaka yapmayı seven neşeli bir insan olduğunu söyledi.
Dr. Ali’nin üniversite yıllarına işaret eden Meliha Fikret Kaymak, “‘Paramız yoktu ama mesuttuk’ derdi. Aza kanaat getirip güzel şeylere bakardı. Yeri doldurulamayacak bir insan. Her şeyi ona borçluyuz” dedi.
Selda Fikret Paşa ise, “Babamla çok güzel anılarımız var. Hayatımızın her alanını etkiledi. Ardından yazılanlar, gelen mesajlar bizi çok sevindirdi, gurur verdi…Her zaman bizimle olacak” şeklinde konuştu.
REFİK: “MESLEĞİNİ ALİ BEY KADAR SEVEN BİR BAŞKA DOKTOR DAHA GÖRMEDİM”
Dr. Hulusi Refik, Dr. Ali Niyazi Fikret’i 1972’de tanıdığını ifade ederek, “İhtisasa gittiğimde bana devamlı mektup yazardı, ‘Kıbrıs’a gel, birlikte çalışalım’ derdi. Nitekim de öyle oldu. 1989’a kadar 17 yıl birlikte çalıştık…” dedi.
Dr. Ali Niyazi Fikret’in beyefendi, asil biri olduğunu kaydeden Refik, “İnsanları seven, sayan, sevgi dolu, kötülük nedir bilmeyen, herkesle iyi ilişkiler içinde olan bir insandı. Mesleğini Ali Bey kadar seven bir başka doktor daha görmedim. Mesleğine aşık bir insandı…” şeklinde konuştu.
ÖZYILKAN: “SON DAKİKAYA KADAR MESLEĞİNİ YAPAN, BİZE ÖRNEK OLAN BİR AĞABEYİMİZDİ”
Başhekim Dr. Adil Özyılkan ise Dr. Ali’nin Kıbrıs Türk toplumunun sağlıktaki mihenk taşı olduğunu kaydetti.
Özyılkan, “Dr. Ali, son dakikaya kadar mesleğini yapan, bize örnek olan, yol gösteren bir ağabeyimizdi” dedi.
Ali NİYAZİ FİKRET KİMDİR?
Ali Niyazi Fikret 1929’da Larnaka’da doğdu. 1946’da Kıbrıs İslam Lisesi’nden mezun oldu, İstanbul’daki tıp eğitimini tamamlayarak 1957’de Kıbrıslı Türklerin ilk Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak yurda döndü.  1958’de TMT’ye giren, 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk seçiminde Girne’den Türk Cemaat Meclisi üyeliğine seçildi, Maarif üyeliği (Eğitim Bakanlığı) yaptı. 
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Servisi klinik şefi olan Dr. Fikret, 1989’da emekliye ayrıldı. Dr. Ali Niyazi Fikret, 60 yılı aşkın süre mesleğini yaptı, son döneme kadar hasta görmeye devam etti, birçok Kulak Burun Boğaz uzmanının yetişmesine de katkı koydu. 

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Son Güncelleme: 05.05.2022 08:24
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