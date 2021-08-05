Son sözü Bakanlar Kurulu söyleyecek!

Nizamname gereği her ay fiyatların güncellenmesi gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, 2019 Nisan’dan bu yana herhangi bir fiyat düzenlemesi yapılmadığını ve bunun suç olduğunu belirterek, kurumun içinden çıkılmaz bir noktaya geldiğini kaydetti.

"TAM KAPASİTE ÇALIŞIYORUZ"

Fiyatlarda gerekli güncellemelerin yapılmaması nedeniyle kurumun, bakım ve yatırım yapamaz durumuna geldiğini ifade eden Erdoğan, elektrik kesintileri yaşanmaya başladığını söyledi.

Üretim santrallerinin kimisinin çalışmadığını, kimisinin ise durma noktasına geldiğini ifade eden Erdoğan, elektrik üretim kapasitesinin şu an tamamen dolduğunu ve Güney Kıbrıs’tan 20 megawatt elektrik satın alınmak zorunda kalındığını belirtti, “bu da ciddi bir mali külfet oluyor” dedi.

"BORÇLAR, 500 MİLYON TL'YE ULAŞTI"

Gerekli yatırımların yapılmaması ve maliyetlerin düzenlenmemesi neticesinde kurumun ciddi bir finans açığına maruz kaldığını belirten Erdoğan, “Borçlar, 500 milyon TL civarına ulaştı” şeklinde konuştu.

"YÜZDE 30 ZAM ŞART"

Elektrik fiyatlarına yüzde 30 zam yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, “Bugünden sonra, zararımızı düzeltmek için bu zammın uygulanması gerek. Ne kadarını halkın, ne kadarını hükümetin üstleneceğine siyasiler karar verecek. Biz bu talebi Ekonomi ve Enerji Bakanlığı üzerinden Bakanlar Kurulu’na göndereceğiz” dedi.

"BİZİM ÇALIŞMAMIZA GÖRE ZAMMIN YÜZDE 21'İ VATANDAŞA YANSITILABİLİR"

Yaptıkları çalışmaya göre, yüzde 30’luk zammın yüzde 21’inin halka, geriye kalanının ise Maliye Bakanlığı’na yansıtılabileceğini belirten Erdoğan, buna Bakanlar Kurulu’nun karar vereceğini belirtti.

1,84 TL'YE ÇIKACAK

Erdoğan, yüzde 21’lik artışla, elektrik birim fiyatının 1,84 TL’ye çıkacağını da belirtti.