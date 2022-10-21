"Son Sefer Operasyonu"ndan zanlılara karar!

Girne’de gerçekleştirilen Son Sefer Operasyonu kapsamında 10 gram ağırlığında kokain türü ile

Toplam 9,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan Sefer ÜÇÜNCÜ (E-

39) Azat Barış BAYHAN (E-34), Mehmet AYDOĞAR (E-34) Sinan AYYILDIZ dün yeniden mahkemeye

çıkarıldı.

Narkotik şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, 11.10.2022 tarihinde, saat 21.30

sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen

Son Sefer Operasyonu kapsamında, zanlıların üzerlerinde, ikametgahlarında vekullanımlarındaki

araçta yapılan aramada; yaklaşık 10 gram

ağırlığında kokain türü ile toplam9,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan

madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak

alındığını söyledi. Polis, gözaltına alınan zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını,

Mehmet AYDOĞAR (E-34) Sinan AYYILDIZ’ın ülkede kaçak kaldığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, Sefer ÜÇÜNCÜ’ünün 10 bin nakit teminat yatırmasına, 2 kefilin 100’er bin TL kefalet

senedi imzalamasına, Azat Barış BAYHAN’IN 5 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 100 bin

TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Diğer zanlılar Mehmet AYDOĞAR Sinan AYYILDIZ ise bir ay

süreyle cezaevine gönderildi.