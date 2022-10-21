"Son Sefer Operasyonu"ndan zanlılara karar!

Girne’de gerçekleştirilen Son Sefer Operasyonu kapsamında 10 gram ağırlığında kokain türü ile
Toplam 9,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan Sefer ÜÇÜNCÜ (E-
39) Azat Barış BAYHAN (E-34), Mehmet AYDOĞAR (E-34) Sinan AYYILDIZ dün yeniden mahkemeye
çıkarıldı.
Narkotik şubede görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, 11.10.2022 tarihinde, saat 21.30
sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen
Son Sefer Operasyonu kapsamında, zanlıların üzerlerinde, ikametgahlarında vekullanımlarındaki
araçta yapılan aramada; yaklaşık 10 gram
ağırlığında kokain türü ile toplam9,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan
madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak
alındığını söyledi. Polis, gözaltına alınan zanlılar hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını,
Mehmet AYDOĞAR (E-34) Sinan AYYILDIZ’ın ülkede kaçak kaldığını ifade ederek, teminat talep etti.
Mahkeme, Sefer ÜÇÜNCÜ’ünün 10 bin nakit teminat yatırmasına, 2 kefilin 100’er bin TL kefalet
senedi imzalamasına, Azat Barış BAYHAN’IN 5 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 100 bin
TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Diğer zanlılar Mehmet AYDOĞAR Sinan AYYILDIZ ise bir ay
süreyle cezaevine gönderildi.