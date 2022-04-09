SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halen pandemi koşullarının devam ettiğini belirten Bakan Pilli, ekonomik bir krizden geçtiğimiz bu günlerde halkımızın sağlık hizmetinden mahrum bırakılmaması için sağduyu çağrısı yaparak açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli şunları söyledi;

Ülkemizde halen pandemi süreci devam etmektedir. Bununla birlikte ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığımız bir dönemden geçmekteyiz.

Bu zor günlerde halkımızın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması ve sağlık alt yapımızda mevcut sorunları aşmak adına hükümetimiz ve bakanlığımız büyük çaba sarf etmektedir.

Özellikle hastalarımızın sağlık hizmetlerinden yoksun kalmaması ve herhangi bir zarar görmemesi için daha önce bazı doktorlarımıza açmış olduğum soruşturmaları geri çektiğimi ve pazartesi günü polikliniklerde hasta bakmama yönünde eylem kararı alan Tıp-İş ile diyalog yoluna gitmeye hazır olduğumu kamuoyu ile paylaşmak isterim.

Halkın sağlığının herşeyden önce geldiginin bilinciyle sağlıkla ilgili tüm sendika ve paydaşlarla görüşerek sıkıntıları birlikte aşabilicegimizi bir kez daha dile getirir eylem kararı alan Tıp-İş'i sağduyulu olmaya davet ederim.