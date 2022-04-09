banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Son Dakika
Dipkarpaz’da belediyelerin birleştirilmesine karşı eylem yapıldı
70 Kıbrıslı Rumun naaşının dikmen çöplüğünde gömülü olduğu iddia edildi
Tencere alana Bodrum'da arsa vaad edilmişti...27 yıldır elinde makbuzu bir umut bekliyor
Kıbrıs’taki Çingene Sayısı 1250
banner405

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlığı Pilli:" Pazartesi sağlıkta eylem kararı alan Tıp-İş'i sağduyulu olmaya davet ediyorum "

09 Nisan 2022 Cumartesi 15:40
SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halen pandemi koşullarının devam ettiğini belirten Bakan Pilli, ekonomik bir krizden geçtiğimiz bu günlerde halkımızın sağlık hizmetinden mahrum bırakılmaması için sağduyu çağrısı yaparak açıklamalarda bulundu. 

Bakan Pilli şunları söyledi; 

banner341
Ülkemizde halen pandemi süreci devam etmektedir. Bununla birlikte ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığımız bir dönemden geçmekteyiz. 

Bu zor günlerde halkımızın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması ve sağlık alt yapımızda mevcut sorunları aşmak adına hükümetimiz ve bakanlığımız büyük çaba sarf etmektedir. 

Özellikle hastalarımızın sağlık hizmetlerinden yoksun kalmaması ve herhangi bir zarar görmemesi için daha önce bazı doktorlarımıza açmış olduğum soruşturmaları geri çektiğimi ve pazartesi günü polikliniklerde hasta bakmama yönünde eylem kararı alan Tıp-İş ile diyalog yoluna gitmeye hazır olduğumu kamuoyu ile paylaşmak isterim. 

Halkın sağlığının herşeyden önce geldiginin bilinciyle sağlıkla ilgili tüm sendika ve paydaşlarla görüşerek sıkıntıları birlikte aşabilicegimizi bir kez daha dile getirir eylem kararı alan Tıp-İş'i sağduyulu olmaya davet ederim.

banner360
Anahtar Kelimeler:
SAĞLIK BAKANLIĞI KKTCALİ PİLLİSON DAKİKA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dipkarpaz’da belediyelerin birleştirilmesine karşı eylem yapıldı
Dipkarpaz’da belediyelerin birleştirilmesine karşı eylem yapıldı
Kıbrıs'ta denizlerde izmarit balığı bereketi
Kıbrıs'ta denizlerde izmarit balığı bereketi
Ali Pilli, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti
Ali Pilli, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanlığı’nda ‘belediyeler reformu’ toplantısı
Cumhurbaşkanlığı’nda ‘belediyeler reformu’ toplantısı
Beklenen ödeme yapıldı!
Beklenen ödeme yapıldı!
Kozmetik ürünlerle ilgili yasada değişikliğe gidiliyor
Kozmetik ürünlerle ilgili yasada değişikliğe gidiliyor
Trafikte uyuşturucu testi yapılması için adım atıldı
Trafikte uyuşturucu testi yapılması için adım atıldı
Güzelyurt-Lefkoşa yolunda kaza: 2 yaralı
Güzelyurt-Lefkoşa yolunda kaza: 2 yaralı
Töre, Gazimağusa Muhtarlar Derneği Heyetini Kabul Etti
Töre, Gazimağusa Muhtarlar Derneği Heyetini Kabul Etti
İşte Bugünden İtibaren Geçerli Olan Yeni Fiyatlar
İşte Bugünden İtibaren Geçerli Olan Yeni Fiyatlar

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim