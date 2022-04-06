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SON DAKİKA! Komite halen toplanamadı

Belediyelerin kapatmaya karşı sürdürdüğü eylem Meclis önünde sürerken, ‘reformu’ görüşecek Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi halen toplanamadı.

06 Nisan 2022 Çarşamba 11:10
SON DAKİKA! Komite halen toplanamadı

Belediyelerin kapatmaya karşı sürdürdüğü eylem Meclis önünde sürerken, ‘reformu’ görüşecek Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi halen toplanamadı.

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“Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ve “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı gündemiyle komitenin saat 10.00’da toplanacağı açıklanmıştı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun toplantı öncesi Meclis’te komite Başkanı Özdemir Berova ve UBP’li vekillerle durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

Komite toplantısının ne zaman başlayacağı ise hala netleşmedi.

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