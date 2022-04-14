SON DAKİKA! Kıb-Tek Yönetim Kurulu acil toplandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) hareketli saatler yaşanıyor. Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) birçok kurumun borcu olduğunu ileri sürerek, elektriği kesmesi sonrası, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bazı kurumlar ‘borcu yok’ yazısı paylaşmaya başladı.
YÖNETİM KURULU 'ACİL' TOPLANDISendikanın eyleminden rahatsızlık duyan Kıb-Tek Yönetim Kurulu, şu sıralarda ‘acil’ çağrısıyla toplantı gerçekleştirirken, sendikanın ise polise şikayet edildiği kaydedildi.
'İŞ BAŞI YAPMAMA' EYLEMİ SÜRÜYOR
Öte yandan El-Sen, salı günü başlattığı iş başı yapmama eylemine de devam ediyor.