SON DAKİKA! İşte bu akşam kesinti olacak bölgeler ve saatleri

KIB-TEK'in açıklaması şu şekilde:

DEĞERLİ TÜKETİCİLERİMİZ

28 MART 2022 PAZARTESİ GÜNÜ AŞAĞIDA BELİRTİLEN BÖLGELERDE, YATIRIM EKSİKLİĞİ VE ÜRETİM YETERSİZLİĞİ NEDENİ İLE ELEKTRİK KESİNTİSİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.

*** YAŞANACAK KESİNTİLER YAKLAŞIK 1.5 SAAT OLACAK ŞEKİLDE ÖNGÖRÜLMEKTEDİR. AYRICA AŞAĞIDA BELİRTİLEN BÖLGELERDE YAŞANMASI ÖNGÖRÜLEN ELEKTRİK KESİNTİLERİ, DEĞİŞEN İHTİYACA GÖRE DAHA ERKEN ENERJİLENEBİLMEKTE VEYA HİÇ KESİNTİ YAPILMAYABİLİR. ***

***BÖLGESEL OLARAK YAPILAN ÇALIŞMAYA GÖRE;

LEFKOŞA BÖLGESİ

18:30-20:00 SAATLERİ ARASINDA

-Sera Fitness, Opel Plaza, Levent İlkokul, Ortaköy Pompa İstasyonu, Başkent Hastanesi Bölgesi, Kemal Şemiler Caddesi’nin (Metehan çemberi ile Mor Çember arasında kalan bölge) Kuzey ve Güneyi, Metehan Sosyal Konut Apartmanları, OMAĞ Apartmanları.

-B.R.T.K, Esnaf ve Sanatkarlar Sitesi, Veteriner Dairesi ve Civarı, Din İşleri Başkanlığı Civarı ile Hamitköy Anıttepe Bölgesi

-Lefkoşa Fuar Alanı ve Civarı, Bayraktar Ortaokulu, Gönyeli Çemberi ile B. N. Devlet Hastanesi arasında kalan bölge, Gönyeli Çemberi ile Cumhuriyet Parkı arasında kalan bölge.

-Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü

-Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Görneç, Serdarlı, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova

- Atleks Sanverler Ortaokulu ve Civarı, Şht. Mustafa Ruso Caddesi Civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge), K. Kaymaklı’nın bir bölümü ve Kızılbaş’ın bir bölümü (Eski BRT bölgesi), Merkez Lefkoşa Bölgesi.

- Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları

20:00-21:30 SAATLERİ ARASINDA

-Öypaş Evleri, Toros Arsaları, Ali Çetin Beydola Arsaları, Fatma Kumser Arsaları, Mar/Ersalıcı Arsaları, Reha Apartmanları, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu ile Şht. Hüseyin Amca Caddesi arasında kalan bölge, Unifin Evleri – Atatürk Caddesi ile Şht. Hüseyin Amca Caddesi arasında kalan bölge, Düzyol sokak, Can Sokak ve civarları.

- A. Şahoğluları Ltd., Hamitköy ve Dumlupınar

- Göçmenköy Trafik Işıkları bölgesi, Başbakanlık Trafik Işıkları bölgesi, K.T Müteahhitler Birliği Binası, YarPlus Civarı, Atatürk Meslek Lisesi ve İçişleri Bakanlığı Civarı.

- Lefkoşa Sanayi Bölgesi

- Taşkınköy Bölgesi, Başbakanlık ve Sayıştaylık Bölgesi, Marmara bölgesinde Yeni Yüz Yıl Anaokulu ile Devpa Süpermarket Arasında kalan bölge ve Organize Sanayi bölgesi 1.ci Cadde civarı.

- Lefkoşa Surlariçi Bölgesi

- Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Grand Pasha Otel ve Güneş Rezidans

- Yenişehir Bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve Civarı, Lefkoşa Vergi Dairesi ve Civarı.

- İbrahim İlkman Caddesi’nin Doğu ve Batısı (Şehit Çocuğu Arsaları), Gönyeli Belediye Binası ile Polis Okulu arasında kalan bölge, Polis Okulu, B.T.H.K.

- Tünel, Çömlekci Çiftliği,Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler,Dilekkaya,Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi ve Margo Çiftliği Bölgesi,Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar,Akıncılar, Gaziler

-Meriç

-Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası

- Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri ve Civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü

- Yiğitler Yolu

- Su İşleri Dairesi (Sanayi Bölgesi), Maliye Bakanlığı Bölgesi, KKTC Meclisi ve Civarı, T.C. Büyükelçiliği, Mahkemeler Bölgesi ve Ledra Palas Bölgesi

-Özok Üniversitesi, Kaptan Erbay Spor Tesisleri, Lavinium Sitesi, Olbia Sitesi,Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arası bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge, Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölge

-Oya Kutsal Arsaları, Alayköy Sanayi Bölgesi

-Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Alayköy Çemberi arasında kalan bölge, Kanlıköy, Alayköy Köy Girişi, Gönyeli Ağıllar Bölgesi, Hasan Server Arsaları, Meryem Tilki Arsaları, Gönyeli-Lefkoşa Çevre Yolu Çemberi civarı ,Alayköy,Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyi, Dr. Suat Günsel İlkokulu.

21:30-23:00 SAATLERİ ARASINDA

-Göçmenköy Bölgesi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi ve Civarı, Ortaköy Lemar Bölgesi ve Civarı, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesi, İrsen Küçük Orta Okulu ve Civarı, Levent Koleji ve civarı, Göçmenköy Cami ve Civarı.

-Şht. Mustafa Ruso Caddesi Civarı, Devlet Laboratuvarı Bölgesi, Öztek Sitesi ve Civarı, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi, Oray 8 Apartmanları ve Civarı

-Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi, Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları

-Kooperatif Gaz Çemberi civarı, Gönyeli Belediye Binası Batısı, Levent İlkokulu Bölgesi, Demir Sokak Bölgesi (Gönyeli Alt Geçit ile Üst Geçit Arasında Kalan Bölge).

-Haspolat Arıtma Tesisleri Civarı, Levent Kesimhane ve civarı,

-Levent Kesimhane ile Değirmenlik Çemberi arasında kalan bölge, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı

-Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ile civar sokaklar.

MAĞUSA BÖLGESİ

18:30-20:00 SAATLERİ ARASINDA

-Akova köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su

- Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy

- Sulu Çember, Önder AVM bölgesi, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu Bölgesi, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü

- İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi , Caesar Apartmanları

20:00-21:30 SAATLERİ ARASINDA

-Gaziköy ve Paşaköy,Paşaköy Askeri Tesisler,Turunçlu,Kurudere

- Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesinin bir bölümü

- Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler

- Şehit Çocuğu Arsaları, Küçük Sanayi’nin bir bölümü ve City Mall

- Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar, Türkmenköy Cami Bölgesi, Beyarmudu, ağıllar bölgesi, su kuyuları ve bölgedeki askeri birlik

- Yeni Boğaziçi köyü, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesi

- Eski Lefkoşa yolunda,Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları

- Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları

-Salamis caddesi, Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü ve Sakarya Bölgesi

21:30-23:00 SAATLERİ ARASINDA

-Büyük Sanayi, DAÜ çemberi-glapsides çemberi arasında kalan bölge, Glapsides Bölgesi, Yuvarlak Ev Bölgesi, Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi ve DAÜ Güney Kampüsü

GİRNE BÖLGESİ

18:30-20:00 SAATLERİ ARASINDA

-Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi ve Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı ve Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi,G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ

-Taşkent ve Dikmen Cemsa Evleri,Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi, Alevkayası

-Aşağı Dikmen,Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen İlkokulu.

- Tekneciğin Batısı, Acapulco Kavşağı ve Barış Plajı Bölgesi, Çatalköy Halk Plajı ve Çatalköy Kuzey Sahili, Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village Bölgesi ve Arapköy Su Pompası, Çatalköy'ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay, Laden Siteleri Bölgesi ve Şehit Çocuğu arsaları

- Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü

- İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ

- Girne Polis Müdürlüğü ve Civarı, Ciklos Mevkii, Onar Village ve Civarı, Doğanköy'ün Güneyi, Eminağa Seralar Bölgesi ve Girne Belediyesi Su Pompaları, Beylerbeyi Dağ Kısmı, Begonvil Evleri Bölgesi

-Girne Turizm Parkı Civarı, Rocks Hotel Civarı, Girne Çarşı'nın Liman Kısmı, Dome Hotel ve Civarı

- Çatalköy Futbol Sahası Bölgesi, Şah Market ve Civarı, Çatalköy Lemar Market ve Civarı, Çatalköy Doğu Sahili, Malpas Hotel ve Civarı, Anı Resturant Bölgesi, Serenli Hotel ve Civarı

- Armacon Sitesi ve Civarı, Ozanköy'ün Güneyi, Ozanköy Köy İçi, Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi

- Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu, Ozanköy'ün Kuzeyi, Kuzey Batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası Bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve Civarı, Girne Üniversitesi ve Civarı, Çıralı Fırını ve Civarı ve Erdener Market ve Güneyi , Karakum Yağ Fabrikası ve civarı

- Girne Kızılay Apt. Bölgesi, Karakum Lemar ve Altınkaya Bölgesi, Doğanköy’ün Doğusu, Selin Villaları Bölgesi ile Ozanköy/Beylerbeyi Kavşağı, Girne Hotel Club Z ve Civarı, Rum Mezarlığı Civarı, Girne Tekvando Federasyonu Bölgesi, , Doğanköy'ün bir kısmı, Semih Sancar Caddesinin Doğu kısmının, Döveç sitesi ve civarı.

- Alsancak Dağ Yönü (kısmen) ile Malatya Köyü, Alsancak Güney ve Güney Batı Bölümleri, Lapta'nın bir kısmı, Yavuzlar Lisesi ile Rose Garden Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Babil Bahçeleri Bölgesi.

-Merit Royal Hotel, Alsancak Halk Plajı Bölgesi

- Alsancak Mezarlık Bölgesi, Alsancak Ankara Caddesi ve Atakara Market Civarı, Alsancak Belediyesi ve Bölgesi, Green Petrol Bölgesi, Lapta Huzur evi ve Gençlik Kampı Bölgesi,Alsancak Futbol Sahası Güneyinde kalan kısım.

- Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı

20:00-21:30 SAATLERİ ARASINDA

- Yukarı Girne'nin bir kısmı, 20 Temmuz Stadı ve Çevresi, Akpınar Pastanesi Cemberi ve Civarı, Girne Belediyesi Arıtma Tesisleri ve Civarı

- Girne Barış Parkı Civarı, Soli ve Artsan Siteleri, 19 Mayıs Koleji ve Civarı, KTBK Kolordu K'lığı, Doğanköy Çemberi

- İnönü Caddesi, Girne 23 Nisan İlkokulu ile Anafartalar Lisesi ve Çevresi, Girne Çarşı ve Liman Hotel Bölgesi, Girne Marina Bölgesi, Colony Hotel ve Beycanlar İş Merkezi Bölgesi

- Savoy Hotel, Pis Su Arıtma Bölgesi, Türk Ocağı Spor Kulübü Bölgesi, Yalı Bölgesi ve Askeri Hastahane

- Girne Paşa Hotel ve Oskar Hotel Bölgesi, Çatalköy Cemberi, Girne Turizm Limanı ve Lord Hotel ile Çevresi

- Çatalköy Su Pompaları, Koçarslan Tatilköyü ve Civarı, Çatalköy'ün Güney Batısı, Olive Tree Tatil Köyü Bölgesi, Savyon Sitesi Bölgesi, Çatalköy'ün Batısı, Supreme Supermarket Bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi Bölgesi

- Alsancak'ın bir kısmı, Milos Park Sitesi, Riverside Hotel Bölgesi, Andelip ve Kavanlar Siteleri ve Civarı

- Alsancak Sahara Sitesi, Hasan Uzun Petrol Bölgesi, Merit Park Hotel, Mountain View Hotel Bölgesi, Kaya Palazzo Hotel Bölgesi , K'oğlu Kervansaray Bölgesi, Merit Park Hotel Bölgesi, Ersin Tatar villaları ve civarı, Kemal Pişmiş sokak ve Güneyi, Girne Çevre Yolu Batı Bölümleri

- Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apt.ları Bölgesi, Kaşkar Court Bölgesi, Jasmine Court Hotel ve Civarı ile Mavi Kordon Apt.ları Bölgesi

21:30-23:00 SAATLERİ ARASINDA

- Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy

- Alsancak'ın Doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel Bölgesi, İncesu Köyü, Ilgaz Köyü ve su pompaları, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı Bölgesi, Alsancak Milli Park’ın Güneyi, Ada Otel ve Güneyi, Çevre Yolu Batısı Dağ Yönü

- Alsancak Sahil, 5. Alay ve Camelot Beach Club Bölgesi, Ak 2000 Sitesi, Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu ile Bölgesİ

- Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi

- Bedreddin Demirel Caddesi, Ecevit Caddesi, Semih Sancar Caddesi'nin bir Batı kısmı, Girne Öğretmen Evi ve Milli Arşiv, Mahkemeler ve Girne Akçiçek Hastanesi Bölgesi.

- Girne Sosyal Konutlar ve Eziç Premier Res. Çevresi, Yukarı Girne, Gaü Kız Yurdu ve Çevresi, Zeytinlik Köyü Doğusu, Güyap Evleri Bölgesi ve Girne Çevre Yolu dağ kısmı

- Girne Şehitler Caddesi, Patara Sitesi ve Civarı, Zeytinlik Sosyal Konutları, Zeytinlik Köy İçi, Ship Hotel ve Civarı, Yılan Adası ve Yolu, Oğuz Veli Ortaokulu ve Çevresi, K'oğlu Caddesi ve K'oğlu Lemar Çevresi, K'oğlu Sanayi, Riviera Hotel ve civarı, Ağır Bakım Taburu ve Jasmine Court Otel’in batısı

- Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı , K’oğlu S Bölgesi, Tempo Market Bölgesi, K'oğlu İlkokulu ve K'oğlu Telefon Santrali Bölgesi, K’oğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi.

İSKELE BÖLGESİ

18:30-20:00 SAATLERİ ARASINDA

-Boğaziçi, Sınırüstü

- Altınova köyü ve Ağıllar Köyü

- Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bölümü

- Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü

20:00-21:30 SAATLERİ ARASINDA

- Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel

- İskele, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk

LEFKE BÖLGESİ

18:30-20:00 SAATLERİ ARASINDA

-Lefke Gemikonağı Yolu, LAÜ ve civarı

-Denizli, Gemikonağı

- Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı

21:30-23:00 SAATLERİ ARASINDA

- Gaziveren, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Rest., Gaziveren Tepe Mah., Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest., Çiftlikevi Rest., Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorları

- Serhat İnay Apartmanı,Hakan Oran Sitesi ve civari,Velmer Hotel ve civarı ,Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları

- Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy

GÜZELYURT BÖLGESİ

20:00-21:30 SAATLERİ ARASINDA

- Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güzelyurt-Bostancı yolu ve bölgedeki su motorları

- Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu, Güzelyurt Mevlevi Anayolu

- Gülkent Yurtları ve Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt Sanayi ve Terminal Bölgesi

- Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı’nın bir bölümü ve Bostancı Sınır Kapısı

21:30-23:00 SAATLERİ ARASINDA

- Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı ve Yuvacık

- ODTÜ

- Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu

- Güzelyurt Çarşı – Güzelyurt, Kumköy Anayolu, Yayla (Kumköy), Yayla I. ve II. Etap Kırsal Kesim arsaları, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi.