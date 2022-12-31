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Son Dakika!! Feci kaza biri ağır 2 yaralı

31 Aralık 2022 Cumartesi 11:57
Son Dakika!! Feci kaza biri ağır 2 yaralı

Son Dakika !! FECİ KAZA BİRİ AĞIR 2 YARALI

Ergün Yahat

Gazimağusa Salamis ana yolunda Eyva çemberi yakınlarında az önce meydana gelen kazada çift şeritli yolda orta revujden yaya olarak karşıya geçmeye çalışan pilot Erman Altıner (37 ) ve hostes Beyza Gümüş UE 571 plakalı otomobilin çarpmasıyla meydana kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre Beyza Gümüş'ün yaşanan kazada ağır yaralandığı öğrenildi.

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Son Güncelleme: 31.12.2022 12:25
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