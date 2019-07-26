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Son Dakika: Batı Nil Virüsü'nden KKTC'de ilk ölüm!

Son Dakika: Batı Nil Virüsü'nden KKTC'de ilk ölüm!

26 Temmuz 2019 Cuma 16:57
Son Dakika: Batı Nil Virüsü'nden KKTC'de ilk ölüm!

"Batı Nil Virüsü" nedeniyle Lefkoşa'da tedavi gören bir kişi yaşamını yitirdi.

KKTC’de görülen “Batı Nil Virüsü” nedeniyle bir vatandaş yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım servisinde “Batı Nil Virüsü”  nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki Hilmi Elibol, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

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Diğer yandan, dün tespit edilen üç vakanın ardından 7 kişi daha “Batı Nil Virüsü” şüphesi ile hastanede gözetim altına alındı. Söz konusu kişilerin kan tahlillerinin Türkiye’ye gönderildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla KKTC’de üç “Batı Nil Virüsü” vakası tespit edildiğini duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında, Güney’de de bir vakanın tespit edildiği bildirilmişti.

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