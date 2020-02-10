banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120274
ALTIN
304.060
DOLAR
6.0147
STERLİN
7.7668
EURO
6.5859
Bu Hesap Tutmayacak
Bu Hesap Tutmayacak
Çöpçülük aşağılanacak bir meslek midir sayın vekil?
Çöpçülük aşağılanacak bir meslek midir...
Cumhurbaşkanı Adayları İçin ‘’Yapılacaklar Listesi’’
Cumhurbaşkanı Adayları İçin ‘’Yapılacaklar Listesi’’
Siyasetin gözü kör olsun...
Siyasetin gözü kör olsun...

Son dakika! Asgari ücret belli oldu

İşte yeni asgari ücret;

Son dakika! Asgari ücret belli oldu

İşte yeni asgari ücret;

10 Şubat 2020 Pazartesi 11:19
Son dakika! Asgari ücret belli oldu

ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU, 2020’NİN İLK ASGARİ ÜCRETİNİ, BRÜT 3 BİN 600, NET 3 BİN 132 TL OLARAK BELİRLEDİ 

ÇIRAK OLARAK TANIMLANAN 15 İLE 17 YAŞ ARASI KİŞİLERDE ASGARİ ÜCRET YÜZDE 30 İNDİRİMLE UYGULANACAK 

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020’nin ilk asgari ücretini, brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olarak belirledi. 

Asgari Ücret Saptama Komisyonu,  2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün yaptığı dördüncü toplantıda, asgari ücreti 1 Şubat tarihinden itibaren  brüt saatlik; 20.77 TL, günlük; 166.15 TL, haftalık; 830.77 TL, aylık; 3.600 TL, net  3 bin 132 olarak belirledi. 

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki asgari ücrete göre artış oranının yaklaşık 5.9 olduğunu belirtti. 

banner317
Tekakpınar, bugün gerçekleştirilen toplantıya devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 4 üye ve işveren tarafını temsilen 3 üye katıldığını ifade ederek, toplantıda tarafların asgari ücretin tespiti  ile ilgili görüşlerini ortaya koyduğunu ve yeniden görüşülen asgari ücretin oylamaya sunulduğunu kaydetti. 

İŞÇİ TARAFI TOPLANTIYI TERK ETTİ

Tekakpınar, devlet tarafının 5, işveren tarafının 3 evet oyu verdiği toplantıda, işçi tarafının toplantıyı terk ettiğini belirtti. 

Tekakpınar, değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8. Maddesi uyarınca oluşturulan  Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun Yasa’nın 7. ve 9. maddelerin verdiği yetkiye dayanarak  asgari ücreti görüşmek amacıyla 27 Aralık 2019 tarihinde birinci,  17 Ocak tarihinde ikinci, 30 Ocak tarihinde ise  üçüncü toplantısını  yaptığını anımsatarak, komisyonun bugünkü toplantısında yeniden tarafları toplayarak  görüşlerini ortaya koyduğunu ve 2020 yılının ilk asgari ücretini  belirlediğini kaydetti. 

Tekakpınar, yasanın çırak  olarak tanımladığı 15 ile 17 yaş arası  işe alınanlara  bu kıstasların sırası ile yüzde 30 indirimle uygulanması  önerisinin de oylamaya sunularak, önerinin oy çokluğu  ile kabul edildiğine dikkat çekti. 

Asgari ücret, brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyordu. 


 

banner335
Son Güncelleme: 10.02.2020 14:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: Adalıların ortak başarı hikayesini yazmalıyız
Erhürman: Adalıların ortak başarı hikayesini yazmalıyız
“Aile İçi Şiddetle Mücadelede LTB’nin Rolü Eğitim Çalışması” başladı
“Aile İçi Şiddetle Mücadelede LTB’nin Rolü Eğitim Çalışması” başladı
Ydp, Örtülü Ödeneğin Denetlenmesini Engelleyen Yasa Maddesinin İptali İçin Dava Açtı
Ydp, Örtülü Ödeneğin Denetlenmesini Engelleyen Yasa Maddesinin İptali İçin Dava Açtı
Ocak ayı yem analiz sonuçları açıklandı...
Ocak ayı yem analiz sonuçları açıklandı...
Sazlıköy’de tarihi kilise çevresinde fidan dikildi
Sazlıköy’de tarihi kilise çevresinde fidan dikildi
Yödak Üyeleri Rauf Denktaş Üniversitesi’ni Denetledi
Yödak Üyeleri Rauf Denktaş Üniversitesi’ni Denetledi
Trafik kontrollerinde 6 bin 724 araç sürücüsünden 714’ü ile ilgili ileri işleme gidildi
Trafik kontrollerinde 6 bin 724 araç sürücüsünden 714’ü ile ilgili ileri işleme gidildi
Son bir haftada meydana gelen 84 trafik kazasında toplam 33 kişi yaralandı
Son bir haftada meydana gelen 84 trafik kazasında toplam 33 kişi yaralandı
Yenierenköy'de sahilde erkek ceseti bulundu
Yenierenköy'de sahilde erkek ceseti bulundu
Asgari ücrete 200 TL artış: Brüt 3600 TL
Asgari ücrete 200 TL artış: Brüt 3600 TL

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim