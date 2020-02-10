Son dakika! Asgari ücret belli oldu

ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU, 2020’NİN İLK ASGARİ ÜCRETİNİ, BRÜT 3 BİN 600, NET 3 BİN 132 TL OLARAK BELİRLEDİ

ÇIRAK OLARAK TANIMLANAN 15 İLE 17 YAŞ ARASI KİŞİLERDE ASGARİ ÜCRET YÜZDE 30 İNDİRİMLE UYGULANACAK

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020’nin ilk asgari ücretini, brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL olarak belirledi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün yaptığı dördüncü toplantıda, asgari ücreti 1 Şubat tarihinden itibaren brüt saatlik; 20.77 TL, günlük; 166.15 TL, haftalık; 830.77 TL, aylık; 3.600 TL, net 3 bin 132 olarak belirledi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki asgari ücrete göre artış oranının yaklaşık 5.9 olduğunu belirtti.

Tekakpınar, bugün gerçekleştirilen toplantıya devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 4 üye ve işveren tarafını temsilen 3 üye katıldığını ifade ederek, toplantıda tarafların asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koyduğunu ve yeniden görüşülen asgari ücretin oylamaya sunulduğunu kaydetti.

İŞÇİ TARAFI TOPLANTIYI TERK ETTİ

Tekakpınar, devlet tarafının 5, işveren tarafının 3 evet oyu verdiği toplantıda, işçi tarafının toplantıyı terk ettiğini belirtti.

Tekakpınar, değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8. Maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun Yasa’nın 7. ve 9. maddelerin verdiği yetkiye dayanarak asgari ücreti görüşmek amacıyla 27 Aralık 2019 tarihinde birinci, 17 Ocak tarihinde ikinci, 30 Ocak tarihinde ise üçüncü toplantısını yaptığını anımsatarak, komisyonun bugünkü toplantısında yeniden tarafları toplayarak görüşlerini ortaya koyduğunu ve 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlediğini kaydetti.

Tekakpınar, yasanın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 yaş arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile yüzde 30 indirimle uygulanması önerisinin de oylamaya sunularak, önerinin oy çokluğu ile kabul edildiğine dikkat çekti.

Asgari ücret, brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyordu.



